L'elettrico di BMW conquista la Capitale

BMW iX1 segna una tappa fondamentale nella politica di BMW sull'elettrificazione. Ed ora, va anche alla conquista della Capitale. Questo Sports Activity Vehicle (SAV) porta il piacere di guidare senza emissioni in un segmento di veicoli in crescita a livello mondiale, rendendolo accessibile ad un pubblico molto ampio. La BMW iX1 xDrive30 è così la prima vettura completamente elettrica a trazione integrale introdotta dal marchio nel settore delle compatte premium. Il SAV, alimentato dalla più recente tecnologia BMW eDrive, offrirà quindi un impulso decisivo all'accelerazione della mobilità elettrica. Due unità di trazione integrate sull'asse anteriore e posteriore erogano una potenza combinata di 230 kW/313 CV (tenendo conto dell'effetto di boost temporaneo) e una coppia complessiva di 494 Nm (364 lb-ft). Il Gruppo BMW definisce così la tempistica della road-map verso l'elettrificazione, alzando per l'ennesima volta l'asticella delle ambizioni. A dare impulso a questa strategia, provvedono anche le Concessionarie del Gruppo BMW di Roma, che svolgono un ruolo proattivo nella mobilità elettrica della Capitale, rappresentando, dunque, un punto di riferimento imprescindibile per tutti coloro che volessero scoprire BMW iX1 e tutte le novità dell'elettrico targato BMW.