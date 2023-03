Lazio, controlli Autovelox intensificati: le posizioni fino al 26 marzo

La sicurezza stradale è una priorità e anche questa settimana, le Forze dell'Ordine del Lazio hanno intensificato i controlli sulla velocità degli automobilisti. Sono stati quindi posizionati Autovelox e Tutor sulle autostrade, sulle strade statali e provinciali di tutta la regione. Per garantire la massima trasparenza, la Polizia Stradale ha comunicato l'elenco completo delle postazioni mobili per la settimana dal 20 Marzo al 26 Marzo 2023 .

Dove saranno gli autovelox

Non sono previste postazioni di controllo mobili né oggi giovedì 23, né venerdì 24 Marzo. Per quanto riguarda sabato 25 si segnala l'autovelox in Autostrada A /12 Roma – Civitavecchia RM, invece per domenica 26 il sistema di rivelazione della velocità interesserà l'Autostrada A /24 RM.

Nei mesi scorsi quello del superamento del limite della velocità è stato un fenomeno largamente sanzionato dalle Forze dell'Ordine: nella Capitale, solo nella settimana dal 23 al 29 gennaio 2023, gli autovelox sistemati dal Comando dei Vigili urbani hanno rilevato ben 1.600 infrazioni per i limiti superati.

