Roma: gli orari di metro, bus, tram a Pasqua e Pasquetta 2023

Metro Roma a Pasqua e Pasquetta

Iniziamo dalla metropolitana. Nella notte tra sabato e domenica l'ultima corsa sulla rete metro avverrà alle ore 1.30. Domenica, come di consueto, l'ultima corsa della metro B e C è prevista alle ore 23.30. Domenica e lunedì sono previsti orari festivi. Sulla metro A, nelle giornate di domenica e lunedì per i lavori di rinnovi dei binari, ultima corsa alle ore 21. In seguito, è attiva la linea bus MA.

Autobus Roma a Pasqua e Pasquetta

Per quanto riguarda gli orari dei bus, domenica e lunedì verrà effettuato orario festivo. Nella notte tra sabato e domenica l'orario delle linee notturne è potenziato come di consueto nel fine settimana. In via dei Fori e a Porta Portese, domenica e lunedì saranno modificati i percorsi per le consuete chiusure al traffico.

Pedonalizzazione di Via dei Fori Imperiali

La celebre via che costeggia il Colosseo sarà pedonalizzata dalle ore 0.01 di domenica 9 aprile alle ore 23.59 del 10 aprile; di conseguenza, verranno deviate le linee 51, 75, 85, 87, 118 e nMB. Vediamo nello specifico come.

LINEA 51

- percorso normale da San Giovanni a via Labicana poi via Celio Vibenna, via di San Gregorio, metro B Circo Massimo, piazza di Porta Capena, via del Circo Massimo, via Luigi Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia, via del Corso, largo Chigi, piazza San Silvestro, via del Corso, piazza Venezia, via del Teatro Marcello, via Luigi Petroselli, via del Circo Massimo, metro B Circo Massimo, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Labicana.

LINEA 75

- in entrambe le direzioni tra piazza del Colosseo e Santa Maria Maggiore deviata Labicana, via Merulana, piazza dell'Esquilino.

LINEE 85-87

- in entrambe le direzioni tra piazza del Colosseo e piazza Venezia deviate via Celio Vibenna, via di San Gregorio, metro B Circo Massimo, piazza di Porta Capena, via del Circo Massimo, via Luigi Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia.

LINEA 118

- nella tratta piazza di Porta Capena/Circo Massimo-piazza Venezia-piazza di Porta Capena/Circo Massimo deviata in piazza di Porta Capena, via del Circo Massimo, via Luigi Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia, via del Teatro Marcello, via Luigi Petroselli, piazza Bocca della Verità, via del Circo Massimo, piazza di Porta Capena.

LINEA nMB

- in direzione stazione metro Laurentina non transita da stazione metro B Colosseo devia via Cavour-via degli Annibaldi-via Nicola Salvi- Colosseo;

- in direzione Rebibbia devia piazza del Colosseo, via Labicana, via Merulana, piazza Santa Maria Maggiore, piazza dell'Esquilino.

Chiusura strade zona Porta Portese

Da inizio servizio del 9 aprile a fine servizio del 10 aprile, verranno chiuse le strade della zona di Porta Portese. Ecco, nello specifico, le linee deviate.

LINEE 170-781

- non transitano in via degli Orti di Cesare, via Carlo Porta e via Cesare Pascarella. Deviate in via Rolli e via degli Stradivari.

- Linea 170 direzione Termini e 781 direzione piazza Venezia - fermate non attive 70934-72045-72046 fermate attive 77706-77707; in direzione Agricoltura e Scarperia - Fermate non attive 72075-70951- fermate attive 77709.

LINEA 719

- non transita via Carlo Porta e via Cesare Pascarella. Deviata via degli Orti di Cesare, piazza della Radio, via Antonio Pacinotti, piazza della Radio, via Giovanni Volpato, via Ettori Rolli e via degli Stradivari. In direzione Partigiani- Fermate non attive 72045-72046- fermate attive 70951-77706-77707; in direzione Candoni- Fermate non attive 72075- fermate attive 77709.

Porta Portese Est

- da inizio servizio alle ore 15, linea 075 direzione Ponte di Nona, prosegue su viale Palmiro Togliatti, inversione di marcia altezza capolinea tram 14, viale Palmiro Togliatti, via Collatina.

