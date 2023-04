Roma, sciopero personale Trenitalia: fasce orarie e variazioni dei convogli

Giornata nera per i cittadini che utilizzano i treni per recarsi a lavoro o per tornare a casa. Per oggi 14 aprile infatti è previsto uno scioperto di tutto il personale Trenitalia iniziato alle ore 9.00 di questa mattina e che avrà termine alle 17.00. In questa fascia oraria non è garantita la regolarità del servizio ferroviario.