Roma, sciopero generale il 21 aprile: a rischio anche i trasporti?

Altro venerdì, altro sciopero . Per la giornata di venerdì 21 aprile infatti, il sindacato di Base Cub ha indetto uno sciopero generale per l'intera giornata, coinvolgendo lavoratori di tutti i settori pubblici e privati che aderiscono alla Confederazione Unitaria di Base. Ma cosa accadrà ai mezzi pubblici?

Disagi e cancellazioni

Nel caso in cui lo sciopero dovesse includere anche il settore dei trasporti pubblici, sarebbero comunque garantite le corse previste tra l'inizio del servizio e le 08:30 e tra le 17:00 e le 20:00. Oltre a bus, metro e tram, potrebbero esserci problemi anche sulle autostrade e nel trasporto aereo. Al momento, non è previsto lo sciopero del trasporto pubblico nelle città di Roma, Milano e Napoli, ma è comunque possibile che possano verificarsi disagi imprevisti. In ogni caso, i viaggiatori sono invitati a tenersi informati sulle eventuali cancellazioni o ritardi dei mezzi di trasporto prima di partire.

