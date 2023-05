Roma, finale di Europa League: nuovi orari per bus e tram

Questa sera alle ore 21.00 la Roma di Josè Mourinho sarà impegnata nella delicatissima finale di Europa League contro il Siviglia alla Puskas Arena. Molti dei tifosi che non si sono diretti a Budapest potranno però godersi la sfida dai maxi schermi dello Stadio Olimpico. Per questo motivo, come riporta Atac sul proprio sito ufficiale, le linee bus che transitano nella zona dell'impianto capitolino termineranno anticipatamente il servizio su disposizione delle Autorità.