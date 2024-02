Roma strade chiuse e gli eventi del weekend 17 e 18 febbraio

Sabato 17 febbraio, dalle 10 alle 14, un corteo sfilerà da via Casale de Merode a via del Porto Fluviale percorrendo viale Tor Marancia, via Colombo, piazza Oderico da Pordenone, largo delle Sette Chiese, piazza Albini, via Pullino, via Benzoni, via Matteucci e via Ostiense. Possibile deviazione per le linee di bus.

Sabato 17 febbraio, dalle 14 alle 20, un corteo sfilerà da largo Corrado Ricci a piazza Vittorio percorrendo via Cavour, piazza dell'Esquilino, via Liberiana, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, via dello Statuto. Possibili deviazioni per i bus.

Sabato 17 febbraio, dalle 7 alle 17, per interventi di potatura, sarà chiusa al traffico via Galvani, tra via Marmorata e via Zabaglia. Deviate le linee di bus.

Domenica 18 febbraio, dalle 8 alle 13, è in programma una manifestazione sportiva tra via dell'Archiginnasio, via Carli, via Salamanca, via Cracovia, via di Passo Lombardo, via di Tor Vergata, viale Heidelberg, via Cambridge, via Columbia, via Gismondi, via Montpellier. Deviate le linee di bus.

Domenica 18 febbraio, a Ostia, per una manifestazione culturale, sarà chiusa al traffico parte di via delle Baleniere (dal civico 2 al 137). Bus deviati.

Domenica 18 febbraio, dalle 11 alle 13, un corteo, con partenza e arrivo in piazza Vittorio, sfilerà su via Conte Verde, via Manzoni e via Principe Eugenio. Possibili deviazioni per I bus.

Domenica 18 febbraio, dalle 15 alle 18, un corteo sfilerà da piazza dell'Esquilino a via dei Fori Imperiali attraversando via Cavour e largo Corrado Ricci. Possibili brevi stop per il trasporto pubblico.