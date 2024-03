Roma si prepara alla Maratona 2024: info, strade chiuse e modifiche viabilità

Per domenica 17 marzo è in programma la 29esima edizione della Maratona di Roma "RUN ROME THE MARATHON". La partenza è prevista alle 08:30, con i partecipanti che si cimenteranno in un percorso di 42,195 km che: oltre al suggestivo Centro storico, attraverserà i quartieri iconici come San Paolo, Piramide, il lungotevere, Prati e San Pietro, il Foro Italico, il Flaminio e il Villaggio Olimpico.