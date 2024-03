Suv, fuoristrada e citycar in rampa di lancio

Un suv in rampa di lancio In arrivo la nuova Alfa Romeo, con un design che richiama gli stilemi tipici del Biscione. Alfa Romeo Milano debutta ad aprile 2024 nella versione BEV ed entro la fine dell’autunno arriverà anche con motore endotermico. I prezzi partiranno da 30.000 euro per arrivare a circa 45.000 per la più performante elettrica. La Milano è decisamente bella nel suo design con una serie di soluzioni adottate dal Centro Stile che riprendono elementi iconici del Biscione come lo scalino del cofano e il posteriore che rimanda ai prototipi Alfa degli anni Sessanta. La vettura ha un design decisamente Alfa Romeo e certamente non sfigurerà tra le concorrenti del segmento B, il più combattuto del mercato.

Audi A3 Allstreet: asfalto e fuoristrada La variante “crossover” affianca la berlina e il Suv con due motori da 150 cv. C'è la berlina, il Suv e adesso anche la crossover. Audi A3 Allstreet debutta in concomitanza con il restyling del modello. Cambia l’assetto, con un incremento di 30 mm da terra, e un’escursione maggiorata degli ammortizzatori. Gli pneumatici misurano 17”. Diversa la posizione di guida, 3 cm in più. Sul mercato italiano da maggio, abbiamo una motorizzazione 1.5 TFSI da 150 cv e 250 Nm e un 2.0 TDI 150 cv e 360 Nm. Oltre alle diff erenze in coppia motrice, vi sono quelle di un turbobenzina mild hybrid a 48 volt, con recupero d’energia in decelerazione e apporto fi no a 50 Nm e 12 cv ai bassi regimi. In comune, le due motorizzazioni hanno il cambio S tronic 7 marce, con un selettore a bordo ispirato nel design al cambio della Q4 e-tron.

Byd Dolphin: l’elettrica compatta La segmento C della Casa cinese vanta un’autonomia dichiarata di 427 chilometri. Quattro allestimenti e un prezzo accessibile rendono interessante la compatta elettrica del Marchio cinese che sta pian piano scalando le classifi che di mercato in Occidente. Una segmento C costruita sulla piattaforma intelligente e-Platform 3.0 di BYD e con batterie Blade al litio-ferro-fosfato da 60,4 kWh che off rono un livello di sicurezza molto più elevato rispetto alle batterie agli ioni di litio tradizionali, oltre a un’autonomia certifi cata di 427 km in ciclo WLTP. La Dolphin accelera da 0 a 100 km/h in 7”, tocca una velocità di punta di 160 km/h e ha potenza di ricarica di 11 kW CA trifase. Il caricabatterie a corrente continua da 88 kW si “rianima” il livello energetico dal 30% all’80% in soli 29 minuti.

Cytroen E-C3: citycar sostenibile La vettura best-seller del Marchio francese in versione zero emissioni. Citroën ha svelato la nuova versione full electric del suo modello di punta. La Ë-C3 inaugura un inedito linguaggio stilistico, è progettata sulla piattaforma Smart Car e assume la forma di un piccolo Suv di segmento B. La batteria da 44 kWh consente un’autonomia fino a 320 km nel ciclo WLTP e una ricarica rapida a corrente continua da 100 kW che porta l’accumulatore da 20 all’80% in soli 26 minuti. Quella standard invece impiega 4h10’ con potenza di 7 kW, 2h50’ con una da 11 kW. Il motore elettrico è da 83 kW (113 cv) per una velocità massima di 115 km/h e uno 0-100 km/h in 11”.

