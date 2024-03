Spazio, comfort e un ritorno al futuro: tutte le novità

Renault R5, ritorno al futuro Nuova vita 100% elettrica per la Renault 5, che fa del prezzo l’arma vincente. L a mitica utilitaria anni ’70 Renault 5 torna in versione full electric, ma la vera notizia è il prezzo accessibile per un’auto di quell’alimentazione, con base di partenza sui 25mila euro. Sarà il mercato a stabilire se la Casa francese avrà indovinato la mossa. Nel frattempo, ecco una vettura con due tagli di batteria, da 40 kWh (3 moduli complessivi) e da 52 kWh (4 moduli). Il primo è accreditato di 300 km di autonomia, mentre il secondo di 400 km. La nuova Renault R5 E-Tech Electric verrà off erta in tre diversi livelli di potenza e coppia. Il primo, il più prestazionale, mette a disposizione 110 kW (150 cv) e 245 Nm. Il secondo si limita a 90 kW (120 cv) e 225 Nm, e il terzo a 70 kW (95 cv) e 215 Nm.

Skoda Scala, design più sportivo Fari, griglie, paraurti e non solo: si aggiorna la segmento C di Skoda. Skoda Scala aggiorna il frontale, più sportivo, con dei fari ridisegnati (disponibili come optional con tecnologia Matrix Led) che ricordano le forme del ghiaccio, e un nuovo stile anche per le griglie e i paraurti. I cerchi in lega misurano 18”. Per quanto riguarda gli interni, il quadro strumenti digitale da 8” e il touchscreen da 8,25” sono di serie, mentre i modelli di fascia più alta hanno un Virtual Cockpit più grande da 10,25” e un infotainment combinato da 9,2”. Sono presenti molti materiali riciclati, tra tappetini, pavimento e rivestimenti. Anche la sicurezza è stata potenziata, con 9 airbag e un nuovo pacchetto di ADAS. La gamma motori contempla soltanto propulsori a benzina, da 95, 115 e 150 cavalli.

Volkswagen Tiguan, tra spazio e comfort Ampia abitabilità a bordo per il Suv, che vanta 100 km d’autonomia in guida elettrica. Nuova Tiguan aumenta la lunghezza di 30 mm rispetto al passato, migliorando lo spazio interno, così come quello nel vano di carico è salito di 37 litri. Così la soglia di partenza è pari a 652 litri quando le sedute sono tutte in posizione. Inoltre, il divano posteriore può scorrere in senso longitudinale per più di 10 centimetri, e può anche reclinare lo schienale di qualche grado. La vettura dispone di un quadro strumenti digitale da 10,25” e un display touch a centro plancia da 12,9”. La batteria maggiorata - la cui capacità è arrivata a 19,7 kWh - promette 100 km di autonomia nella modalità di guida in elettrico. Otto motorizzazioni in tutto, di cui due ibride plug-in, la cui differenza sta nella potenza: 204 e 272 cv.

Volvo Ex30, tutta sua la città La Volvo più piccola di sempre è l’ideale per la guida urbana. Volvo EX30 è il Suv compatto che porta il Marchio svedese nel segmento degli sport utility cittadini: vetture agili per districarsi nel traffico urbano ma adatte anche a viaggiare. La EX30 è la più piccola Volvo mai costruita, con forme che le conferiscono le dimensioni di un crossover elettrico di taglia ideale per i percorsi urbani. Con i suoi 4,23 metri di lunghezza ha infatti le dimensioni di una berlina segmento C. Sono tre, i motori elettrici disponibili: Single (272 cv e 337 km d’autonomia), Extended Range (272 cv e 476 km), entrambi a trazione posteriore, e Twin (428 cv, 450 km e trazione integrale).

