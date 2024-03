The New Panamera, al Maxxi l’evento che segna l’inizio di una nuova era

Mese di marzo all’insegna delle grandi novità per i Centri Porsche di Roma - Gruppo Autocentri Balduina. Presso la suggestiva e prestigiosa location del Museo Maxxi - Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo - è stato infatti organizzato l’evento di lancio della nuova Porsche Panamera. La terza generazione di modelli della berlina di lusso sportiva si distingue per un’offerta digitale ampia, un design nuovo ed espressivo e uno spettro più esteso, tra sportività e comfort di guida da prima della classe.

Una serata da ricordare

La serata al Maxxi, alla quale hanno partecipato più di 400 persone, è stata un successo. Un appuntamento ricco di momenti significativi, con l’arrivo dei clienti sottolineato da elegante musica dal vivo, grazie al chitarrista Stefano Scarfone e alla cantante Sarah Jane, che hanno allietato gli ospiti con le loro melodie. A seguire, la presentazione del titolare del Centro Porsche Roma - Gruppo Autocentri Balduina, Pier Giacomo Cappella. Infine, il clou della serata, momento nel quale è stata svelata la nuova Panamera, che ha ammaliato tutti con il suo accattivante fascino. Gli ospiti hanno potuto visionare la vettura in ogni suo aspetto, apprezzando le novità di questa favolosa berlina di lusso. La presentazione seguiva il claim della nuova Panamera, Choose Boldly.

Sulle ali della libertà

La Panamera è pensata per coloro che vogliono sentirsi liberi di seguire il proprio istinto, automobilisti che hanno voglia di esprimere liberamente se stessi e che prendono decisioni in base a ciò che vogliono fare e non a ciò che pensano gli altri. La nuova Panamera mantiene le linee e le proporzioni tipiche della serie. La sua lunghezza misura 5’052 mm, la larghezza 1.937 mm e l’altezza 1.423 mm. L’aspetto interamente rielaborato conferisce alla nuova berlina un’immagine ancora più potente e sportiva.

Motori più performanti

Motori E-Hybrid più potenti e nuove sospensioni ad alte prestazioni rimarcano l’obiettivo di offrire la berlina più dinamica del segmento. Complessivamente, la Porsche riserva alla nuova Panamera quatto efficienti motori E-Hybrid. Tutte le versioni E-Hybrid beneficiano di maggior potenza, più autonomia e migliore efficienza. Per il lancio sul mercato è pronta la Panamera Turbo E-Hybrid. Il cuore della sua catena cinematica è un motore Turbo V8 da quattro litri completamente rivisto. La potenza del nuovo motore elettrico è di 140 kW (190 CV). Insieme, i motori mobilizzano una potenza di sistema di 500 kW (680 CV). La coppia di sistema raggiunge il valore impressionante di 930 Nm. Il motore elettrico è integrato da Porsche nell’alloggiamento del cambio a doppia frizione (PDK) a otto marce completamente rielaborato.

Tecnologie innovative

Il profilo è affinato da un concetto di comando interamente rinnovato e numerose tecnologie innovative. Tra queste vi sono le nuove sospensioni attive Porsche Active Ride, che combinano un livello di comfort nettamente superiore alle tipiche caratteristiche di guida sportive di Porsche. L’integrazione dell’ecosistema digitale proprio dell’utente nel Porsche Communication Management (PCM) offre nuove possibilità di interazione con la vettura. Il design dinamico e tecnologicamente elegante della nuova Panamera trasporta nel futuro le attraenti proporzioni della gamma. Una grande offerta di sistemi di assistenza al guidatore e un abitacolo interamente riconfigurato e incentrato sul guidatore favoriscono l’esperienza di guida.

Prestazioni al top

La Panamera Turbo E-Hybrid accelera fino a 100 km/h in 3,2 secondi e raggiunge una velocità massima di 315 km/h. La capacità della batteria è ora di 25,9 kWh. Questo consente un’autonomia elettrica di fino a 91 chilometri nel ciclo WLTP combinato oppure di 83 – 93 chilometri nel ciclo urbano. Un nuovo caricabatterie CA on-board da 11 kW riduce il tempo di ricarica su punti di ricarica idonei a due ore e 39 minuti.

Esperienza digitale e sistemi di assistenza

La nuova Panamera diventa pienamente integrata nell’ecosistema digitale del guidatore. Per il login con l’ID Porsche personale è sufficiente scansionare con lo smartphone un codice QR visualizzato nel PCM. Apple CarPlay® e Android Auto consentono il collegamento dei dati dello smartphone e della vettura per una migliore facilità di utilizzo. L’integrazione di funzioni della vettura dell’app MyPorsche in Apple CarPlay® permette un comando ottimale delle funzioni digitali e crea una maggiore visione d’insieme. Funzioni come climatizzazione, massaggio sedili e luce ambiente sono controllabili direttamente tramite Apple CarPlay® o l’assistente vocale Siri®. Panamera e Centri Porsche Roma. La vettura è visionabile presso il Centro Porsche di Roma, Gruppo Autocentri Balduina, in Via Appia Nuova 773 e presso il Centro Porsche Roma Nord, in Via Casale di Settebagni 14/16. La nuova èra è ufficialmente iniziata.