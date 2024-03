Nissan Ariya, il crossover competitivo e sostenibile

I rigorosi test di Green NCAP valutano tutti gli aspetti che determinano la sostenibilità di un'auto e sono organizzati in tre sezioni: Indice di Aria Pulita, Efficienza Energetica e Indice di Contenimento Gas Serra. Green NCAP assegna un valore per ognuno dei tre indici e un Punteggio Totale Pesato per il modello oggetto di analisi. Nissan Ariya ha ottenuto 10/10 nell’Indice di Aria Pulita, quale risultato dei test di laboratorio e dei test su strada. Per quanto riguarda l’Efficienza Energetica e l’Indice di Contenimento Gas Serra, il crossover 100% elettrico Nissan ha ottenuto rispettivamente i punteggi di 9,3/10 e 9,5/10.

Durante le prove su strada, i consumi di Ariya sono stati di circa 24 kWh/100 km. La capacità utilizzabile della batteria misurata da Green NCAP è di 89,6 kWh, superiore al valore dichiarato ufficialmente dalla Casa giapponese. Durante la ricarica in corrente alternata a 11 kW, l'efficienza con cui l'energia è prelevata dalla rete elettrica è pari al 91,6%: questo è il valore più alto misurato finora da Green NCAP. Inoltre, presso le concessionarie Nissan, i clienti possono acquistare il pacchetto “senza pensieri” di ricarica domestica, comprensivo di Wallbox Pulsar Plus e relativa installazione eseguita da personale certificato. Grazie al Bonus Colonnine Domestiche messo a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oggi è possibile avere un rimborso incentivato pari all’80% del costo totale dell’intero pacchetto. Per le ricariche pubbliche, i clienti hanno a disposizione l’app gratuita Nissan Charge, per effettuare la ricarica, individuare e raggiungere con un programma di navigazione le stazioni distribuite sul territorio nazionale.

I clienti ricevono un voucher con credito di 160kWh al mese, da utilizzare presso le infrastrutture di ricarica pubblica di Enel X, utilizzando l’app Enel X Way, che permette anche di prenotare gratuitamente le stazioni di ricarica e monitorare lo stato della ricarica comodamente dallo smartphone. Arnaud Charpentier, Region Vice President, Product Strategy and Pricing, Nissan AMIEO, ha dichiarato: “In Nissan siamo impegnati a perseguire gli obiettivi di sostenibilità e di elettrificazione, in linea con la nostra visione a lungo termine Ambition 2030. Ci fa molto piacere che Green NCAP abbia riconosciuto quanto Ariya sia all'avanguardia in questa eco-rivoluzione e siamo orgogliosi di tutti i membri del team che hanno lavorato instancabilmente per raggiungere questo risultato.” Con un'autonomia massima di 536 chilometri e la possibilità di ricarica rapida, Nissan Ariya 100% elettrico incarna l'impegno di Nissan per un futuro più pulito. Questo è il momento migliore per passare all'elettrico e le 5 stelle Green NCAP confermano che Ariya rappresenta la soluzione ideale per i clienti che cercano una maggiore sostenibilità nella loro vita quotidiana. Nissan mira a diventare un’azienda interamente sostenibile, contribuendo a creare un mondo più pulito, più sicuro e più inclusivo. La sostenibilità è alla base della visione a lungo termine di Nissan Ambition 2030, la visione a lungo termine di Nissan che risponde alle sfide ambientali, sociali e di mercato con la diffusione di veicoli elettrici e tecnologie d’avanguardia che ottimizzano l’esperienza della mobilità e promuovono un cambiamento fattivo.