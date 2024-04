Roma, sciopero dei trasporti giovedì 11 aprile: tutte le informazioni

I sindacati Cgil e Uil hanno proclamato uno sciopero dei trasporti per domani 11 aprile di quattro ore. Mentre per i treni lo sciopero si protrarrà dalle 9 alle 13, per gli altri comparti dei trasporti gli orari di fermo varieranno da città a città. I motivi della decisione riguarderebbero le troppi morti sul lavoro, una riforma fiscale equa.