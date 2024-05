Metro a Roma, arrivano le telecamere che riconoscono da sole i truffatori

Con l’inizio del Giubileo, alla fine del 2024, Roma si appresta a una serie di cambiamenti, molti dei quali interesseranno la mobilità urbana, sotto molteplici aspetti. La sicurezza, infatti, pare essere al centro dell’interesse dell’amministrazione: saranno milioni e milioni le persone in arrivo nella Capitale per il Giubileo, e per questo motivo nelle stazioni delle metro saranno installate delle telecamere intelligenti in grado di riconoscere in tempo reale le facce di chi ha dei precedenti (grazie a un database contenente informazioni di questo tipo). Ma sono in aumento anche gli addetti fisici alla sicurezza.