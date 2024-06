Roma, Festa della Repubblica: tutte le informazioni su metro, strade e autobus

Ci saranno anche dei divieti di sosta, quest'ultimi inizieranno nella notte a cavallo fra il 1 e il 2 giugno, e coinvolgeranno via del Plebiscito, via Magnanapoli, piazza Ara Coeli, piazza Madonna di Loreto ed area del Foro di Traiano, via dei Fornari, via di Sant'Eufemia, via Cesare Battisti, vicolo San Bernardo, piazza Venezia, largo Enrico Berlinguer, piazza San Marco, via di San Venanzio, via di San Marco, via degli Astalli.

Chiusure e trasporti

Oltre alle zone che avranno il divieto di sosta, ci saranno anche le aree chiuse al traffico. Dalle 5 di domenica 2 giugno non sarà possibile accedere in: via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, via del Plebiscito, via del Corso, via Cesare Battisti, piazza d'Ara Coeli, via del Teatro di Marcello, via Petroselli, piazza Bocca della Verità, via del Circo Massimo, via della Greca, via Ara Massima di Ercole, piazza di Porta Capena, piazzale Numa Pompilio, viale delle Terme di Caracalla, via dei Fornari, via di Sant'Eufemia, vicolo San Bernardo e via degli Astalli. Dalle 13:30 queste si riapriranno, tranne via dei Fori Imperiali, che rimarrà inaccessibile tutto il giorno per consentire la corretta pedonalizzazione festiva.

Anche i mezzi di trasporto saranno soggetti a modifiche. Sin dal primo servizio della mattina e fino alle 13:30 circa del 2 giugno verranno sospesi i capolinea di piazza Venezia e via del Teatro Marcello e saranno deviate o limitate nei loro percorsi le linee 3L, C3, H, 30, 44, 46, 60, 62, 63, 64, 70, 80, 81, 83, 160, 170, 190F, 492, 628, 671, 714, 715, 716, 781, 792 e 916F. La linea 40, invece, riprenderà alle 13:30, mentre le linee bus 51, 75, 85, 87 e 118 subiranno una deviazione per tutta la domenica.

Le linee 44, 715, 716 e 781 arriveranno a Monte Savello, senza raggiungere Teatro marcello e piazza Venezia, che sono i capolinea, mentre le 46, 190F e 916F giungeranno fino a via Paola, la 60 arriverà a Piazza dei Cinquecento e nessuna di loro arriverà al capolinea di piazza Venezia. 63, 80 e 83 invece si stopperanno a via Veneto, non raggiungendo i capolinea di Monte Savello, piazza Venezia e piazzale dei Partigiani. Per quanto riguarda i tram, l'8 farà la tratta fra Casaletto e piazza Cairoli, non fermando a piazza Venezia. Infine sarà coinvolta anche la metro, la cui fermata Colosseo sarà chiusa.

