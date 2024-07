Miele , azienda fondata nel 2012, ha saputo distinguersi nel panorama delle biciclette elettriche grazie alla sua dedizione per la qualità e la sostenibilità . Inizialmente specializzata in vari tipi di e-bike , l'azienda ha poi focalizzato la sua produzione sulle bici pieghevoli a pedalata assistita con ruote da 20 pollici, una scelta strategica che ne ha determinato il successo.

Miele, le e-bike tra comfort e praticità

I modelli attuali di Miele, completamente elettrici fin dall'inizio, sono tre, tutti progettati per garantire comfort e praticità. La scelta di ruote più piccole e telai pieghevoli risponde alla necessità di fornire un mezzo di trasporto sostenibile e versatile, ideale per i pendolari e per chi cerca un'alternativa all'automobile o allo scooter. Tra i modelli MIELE, troviamo: la FAT48V2S, una bici biammortizzata con ruote "fat" da 20 pollici che assicurano una guida piacevole anche su terreni irregolari, la Miele FAT 48V R doppia batteria, che offre un'autonomia estesa, e la Miele SXR 48V2 S, una bici pieghevole con ruote standard da 20 pollici per chi preferisce un'opzione più tradizionale. L'importanza dell'autonomia è cruciale: infatti, le nostre bici elettriche hanno un'autonomia fino a 120 km, permettendo spostamenti più lunghi senza preoccupazioni.

Miele, le migliori componenti sul mercato digitale

La produzione di Miele si avvale dei migliori componenti disponibili sul mercato globale, assemblati secondo standard rigorosi per garantire durabilità e affidabilità. I telai e le batterie, provenienti da produttori leader come LG e Samsung, assicurano una lunga vita operativa, mentre l'assistenza post-vendita rappresenta un vero fiore all'occhiello dell'azienda. Miele offre infatti una garanzia sui ricambi per un periodo di dieci anni e un supporto tecnico continuo, disponibile tramite un servizio clienti dedicato. Nel 2020, l'introduzione di bonus governativi per l'acquisto di e-bike ha dato una spinta significativa alle vendite di Miele, sebbene abbia anche creato nuove sfide nel mercato. La richiesta di informazioni e assistenza è aumentata, e Miele ha risposto implementando una comunicazione più efficace e potenziando il proprio servizio clienti.

Miele, un marchio affidabile

L'azienda si impegna a non lasciare mai un cliente senza supporto, garantendo la disponibilità immediata dei ricambi e un'assistenza tecnica rapida e competente. Questo approccio ha costruito la reputazione di Miele come un marchio affidabile e vicino alle esigenze dei propri clienti. Il sito ufficiale, www.mieleshopping.it, offre un punto di riferimento completo per scoprire l'intera gamma di modelli, accedere ai servizi di assistenza e contattare direttamente i rappresentanti dell'azienda. La costante reperibilità del personale Miele, sia per consulenze preacquisto sia per supporto tecnico, rappresenta un valore aggiunto che pochi competitor possono vantare. Miele non solo propone biciclette elettriche di alta qualità, ma si impegna a fornire un'esperienza d'acquisto e post-vendita senza pari, confermandosi leader nel settore delle e-bike pieghevoli in Italia.