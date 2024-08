Roma, Metro A: tutte le chiusure di agosto

Agosto non è solo il mese delle ferie – e delle vacanze al mare – ma anche dei lavori che, in questo caso specifico, interessano il trasporto pubblico di Roma. Già da diversi mesi la Linea A della metro è soggetta a operazioni di riqualificazione, con diverse chiusure che nell'ultimo mese d'estate saranno decisamente più intense.

Sul sito Atac, si legge: “Svolgeremo attività di particolare complessità non compatibili con le chiusure serali e con la circolazione dei treni tra queste l’installazione su una parte del tracciato dell’armamento “ballast-less” al posto di traverse e pietrisco, e saranno migliorate le impermeabilizzazioni delle banchine nelle stazioni oggetto di restyling. La messa in opera del nuovo armamento, consentirà di migliorare nel corso degli anni il piano manutentivo. Il periodo esteso di chiusura estiva consentirà di aumentare la produttività del cantiere già attivo.”

Ma quali sono le chiusure e gli orari?

Tutte le date

Cominciamo dal 10 agosto, quando inizieranno i lavori in tutta la tratta Termini-Battistiniche termineranno il 25 dello stesso mese. In questo caso, come accade quando la metro non è attiva, verrà messo a disposizione un autobus sostitutivo, chiamato MA6. Per quanto riguarda la sera, invece, resta la chiusura dalle ore 21 dal lunedì al giovedì, con tutta la linea che viene sostituita dai bus MA. Nel weekend (venerdì e sabato), la chiusura sarà come sempre all'1.30.

Saranno effettuati poi dei lavori di restyling, indi per cui le stazioni di Ottaviano e Spagna saranno chiuse fino al 9 settembre la prima e fino al 3 ottobre la seconda. Anche la stazione di Furio Camillo non sarà disponibile dal 19 agosto e fino al 8 novembre. Atac ricorda che “i lavori sull’infrastruttura ferroviaria termineranno ai primi di dicembre entro l’apertura dell’anno giubilare“.

