Roma, sciopero sabato 5 ottobre: info e orari per treni, metro, bus e tram

Roma potrebbe doversi preparare a un altro sciopero , la cui data è sabato 5 ottobre. A indire la manifestazione è Orsa Tpl, e dovrebbe durare 24 ore. Fra le ragioni che hanno spinto a pensare a un altro sciopero c'è un generale stato di cattivo umore riguardante le condizioni di lavoro. Si chiede infatti più sicurezza, in vista delle continue aggressioni che i lavoratori subiscono spesso mentre sono in servizio. Inoltre, ciò che si chiede è di far fronte anche all'erosione salariale che è causa dell'inflazione.

Lo sciopero

Nella giornata sarà a rischio tutto il trasporto pubblico, quindi i disagi si riscontreranno su autobus, tram e metropolitana. Coinvolti quindi Atac, le ferrovie regionali, come Roma-Lido e Roma-Viterbo, Termini-Centocelle. Come per ogni sciopero ci saranno delle fasce garantite: dall'inizio del servizio sino alle 8:30, e poi dalle 17:00 alle 20:00. Dopodiché non saranno assicurati i mezzi di trasporto e ci potranno essere dei forti disagi. Inoltre, è bene ricordare che durante la manifestazione, nelle stazioni della metro potrebbero non funzionare ascensori, scale mobili e montascale, e il servizio delle biglietterie automatiche potrebbe non essere attivo.

