Stellantis &You Roma, si espande e sabato 19 ottobre inaugura la nuova sede in via della Magliana, 375!

Il conto alla rovescia è iniziato. Stellantis &You Roma, rinomato showroom della Capitale, è pronto a espandersi e sabato 19 ottobre svelerà a tutti la nuovissima sede di via della Magliana, 375. L’appuntamento è dalle 9 alle 19 e il programma prevede tante attività pensate per tutto, dai grandi più interessati alle proposte di Stellantis &You Roma passando per i più piccoli fino agli amici a quattro zampe.

Stellantis &You Roma: un punto di riferimento per gli appassionati d’auto Stellantis &You Roma rappresenta un punto di riferimento per tutti gli appassionati d’auto. Nella moderna struttura di oltre 1.500 mq propone una vasta esposizione di veicoli nuovi Abarth , Alfa Romeo , Citroën, Fiat, Fiat Professional, Jeep ®, Lancia , Opel e Peugeot , e usato garantito Spoticar. Ma Stellantis &You Roma non è solo vendite: l'azienda offre anche soluzioni finanziarie flessibili, noleggio a breve, medio e lungo termine, e servizi post-vendita di manutenzione e riparazione con ricambi originali grazie ad un team di esperti altamente qualificati.

L’inaugurazione di sabato 19 ottobre Il grande evento di inaugurazione della nuova sede, in via della Magliana 375, in programma per sabato 19 ottobre 2024, si preannuncia come una giornata all’insegna dell’intrattenimento e delle emozioni motoristiche. Durante l’evento, gli ospiti potranno immergersi in un’atmosfera unica e accogliente, ricca di attività pensate per grandi, piccoli e amici a 4 zampe.

Tutte le attività in programma Durante la giornata sarà presente un angolo ludico dedicato agli amici a quattro zampe curato da addestratori specializzati di Van Dog. Invece a disposizione di grandi e piccini ci sarà una pista go-kart per cimentarsi in emozionanti sfide, un'area di arrampicata per mettere alla prova le proprie abilità e un angolo green dedicato all'esposizione di terrarium e kokedama con workshop tenuti da Frugale e Kokedama DalleKikke. Per i bambini sarà allestito un angolo speciale con truccabimbi e laboratori creativi, mentre gli adulti potranno gustare prelibatezze nell'imperdibile area degustazione. E per concludere in bellezza, radio in-store pomeridiana a cura di Radio Rock per animare l'atmosfera.

Workshop tecnici e test drive Ma non è tutto: durante l’evento, i visitatori potranno partecipare a workshop tecnici in officina, dove personale qualificato condividerà suggerimenti e effettuerà dimostrazioni pratiche sul cambio di ruote forate e avviamento di una batteria scarica. L’inaugurazione del nuovo showroom Stellantis &You Roma sarà anche l’occasione per provare con un driver esperto la gamma elettrica Stellantis e approfittare di imperdibili promozioni riservate ai partecipanti. Saranno disponibili sconti dedicati all’ acquisto di auto nuove e usate, ma anche per la manutenzione e sostituzione pneumatici da prenotare nella nuova officina.

Informazioni per partecipare L'ingresso e l'accredito all'evento sarà in Via della Magliana, 375. Per partecipare gratuitamente, è necessario registrarsi cliccando qui. Una singola persona può prenotare fino a 5 ingressi e il parcheggio interno è disponibile fino ad esaurimento posti auto. Per informazioni sulle promozioni dedicate e le news sull'evento è possibile scrivere a stellantisandyouroma@stellantis.com, o visitare il web stellantisandyou.com e i profili ufficiali Facebook e Instagram.

