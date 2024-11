A Roma arrivano "Cerbero": i nuovi dispositivi per la sicurezza stradale

Sicurezza stradale: Salvini, Gualtieri e Todt al convegno ANAS

Come funziona Cerbero

Cerbero dispone di una telecamera a doppia direzione che monitora la carreggiata e nel mentre cattura le immagini sia sul fronte che su retro dei veicoli, individuando di fatto in tempo reale le infrazioni, ma anche i mezzi con mancata revisione o senza copertura assicurativa. I dati raccolti vengono segnalati immediatamente agli agenti. Cerbero può essere anche installato sulle volanti della Polizia attraverso dei supporti magnetici.

"Questo video potrebbe non piacervi oppure piacervi molto", scrive il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "Si tratta di una nuova strumentazione tecnologica - spiega il sindaco - in grado di rilevare automaticamente le violazioni, verificare in tempo reale la correttezza della sosta e che i veicoli siano in regola con la Revisione e l'Assicurazione. A Roma, infatti, troppe macchine sostano in doppia fila".

