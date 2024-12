Roma, viabilità 8 dicembre: come cambia il traffico in strada

Con ancora molti cantieri aperti in vista dell’imminente Giubileo, domenica 8 dicembre Roma si appresta ad altre variazioni alla viabilità. In occasione della Festività dell’Immacolata Concezione, infatti, Papa Francesco farà visita alla Basilica di Santa Maria Maggiore per rendere omaggio all’immagine “Salus Populi Romani”. L’orario previsto è per le 15.15. Successivamente, alle ore 15.45 circa, si recherà in piazza Mignanelli per omaggiare la scultura della Beata Vergine Maria.