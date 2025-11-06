Audi e la nuova Q3: il futuro è adesso

Un design d’impatto, tecnologia di ultima generazione, comfort a bordo e capacità di emozionare alla guida. Sono gli ingredienti fondamentali di chi al giorno d’oggi ha intenzione di acquistare un’auto. E sono anche le caratteristiche della nuova Audi Q3 , introdotta sul mercato italiano a fine ottobre 2025 e fiore all’occhiello della proposta del concessionario L’Automobile Rom a.

Il design della nuova Audi Q3

Nuova Audi Q3 è un SUV dalle linee pulite e sportive come da tradizione del marchio tedesco. Ha un aspetto muscolare e di grande personalità, enfatizzata dalla presenza della griglia Audi Singleframe. Accattivanti anche i fanali posteriori, gli indicatori di direzione dinamici e la striscia luminosa continua, tutti elementi capaci di ammaliare qualsiasi automobilista. Per la prima volta sul modello debuttano i fari digital matrix LED con tecnologia micro-LED e proiettori dinamici. Inoltre, la sequenza dinamica della funzione Coming Home/Leaving Home e le proiezioni luminose ad alta definizione trasformano il momento della partenza e dell’arrivo in un’esperienza davvero unica.

Gli interni

L’abitacolo è stato completamente rinnovato rispetto alle due precedenti generazioni, per un’esperienza di comfort ancora più elevata. La vettura misura 4,53 metri di lunghezza con un passo di 2,68 metri, il che significa che all’interno c’è davvero tanto spazio. Il bagagliaio raggiunge fino a 1.386 litri di capacità di carico con la seconda fila di sedili abbattuta. E grazie allo schienale del sedile posteriore frazionabile con rapporto 40:20:40, la vettura si adatta quindi perfettamente a ogni esigenza di trasporto.



Una volta seduti, ci si accorge subito come i materiali scelti conferiscano all’ambiente un’atmosfera premium senza eguali. La posizione di seduta rialzata, inoltre, migliora la visibilità del traffico. Le marce si selezionano direttamente sul volante invece che sulla console centrale, una caratteristica che permette al conducente di mantenere l’attenzione sulla strada. Presente il comando vocale con assistente Audi e intelligenza artificiale.



A spiccare è il nuovo Virtual Cockpit da 11,9”, quadro strumenti digitale che fornisce qualsiasi informazione essenziale al guidatore, così come il display touch MMI da 12,8”, un vero e proprio “browser” connesso in grado di fornire indicazioni, mappe e contenuti multimediali.



Una chicca è rappresentata dalle nuove luci ambientali: ognuno potrà scegliere le tonalità che preferisce, rendendo il viaggio ancora più esclusivo.



Per quanto riguarda i sistemi di assistenza alla guida, provengono tutti dalle Audi di classe superiore. La dotazione di serie include il sistema di ausilio al parcheggio plus, l’assistenza al mantenimento della corsia con emergency assist e la frenata automatica d’emergenza basata sull’interazione tra radar e telecamere, così da prevenire gli impatti con gli altri veicoli, i pedoni e i ciclisti. Le medesime tecnologie di rilevamento ambientale supportano il collision avoid assist, anch’esso di serie, che assiste il guidatore nell’evitare un ostacolo individuando una traiettoria alternativa in funzione della distanza, degli ingombri e dello scarto trasversale del veicolo che precede e che integra l’assistente alla svolta: aiuta il conducente in fase di partenza o a bassa velocità nell’evitare collisioni nelle svolte a sinistra.

L'ibrido plug-in

Capitolo motorizzazioni. Nuova Q3 è proposta a partire dai classici motori a benzina da 204 e 265 cavalli di potenza (quest’ultimo con l’iconica trazione integrale quattro), il turbodiesel da 2.0 di cilindrata e 150 cv, e il mild hybrid da 150 cv.

Ma il fiore all’occhiello è rappresentato dalla tecnologia plug-in hybrid, che promette prestazioni elevate e consumi ridotti: 2,1-1,7 l/100 km per l’ibrido e 14,9-13,9 kWh/100 km per la guida in elettrico.

La Q3 e-hybrid sprigiona fino a 272 cv di potenza, con accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,8 secondi. Il piacere di guida è garantito anche dallo sterzo progressivo e dalla possibilità di scegliere tra tre configurazioni d’assetto.

È inoltre possibile scegliere tra due modalità di guida, la EV 100% elettrica e quella puramente ibrida, in cui si può gestire il livello di carica della batteria in vista di una successiva guida in elettrico.

A proposito di ricarica: con quella rapida in corrente continua fino a 50 kW bastano meno di 30 minuti per passare dal 10% all’80%. L’autonomia elettrica della vettura arriva fino a 120 km, cifra ideale per la maggior parte degli spostamenti quotidiani, offrendo libertà e comfort a basse emissioni. Inoltre, grazie al recupero dell’energia in frenata, la batteria si ricarica durante la marcia. Nel 2026 debutterà sul mercato anche l’allestimento coupé Sportback.

Come e dove provarla

Tra coloro che credono maggiormente nelle potenzialità della nuova Q3 c’è L’Automobile Roma, da un decennio concessionaria leader nel Lazio per quanto riguarda l’universo Audi.

Grazie a L’Automobile Roma, tutti gli interessati potranno effettuare un test drive su strada della nuova Audi Q3 nelle sedi di Roma e Latina, ovviamente accompagnati da driver professionisti.

Un punto di riferimento nel Lazio

L’Automobile Roma srl, concessionaria ufficiale Audi per Roma, Latina e presto anche nella sede di Frosinone di prossima apertura, si conferma punto di riferimento per la clientela del Lazio grazie a un servizio d’eccellenza e a una posizione strategica: la sede capitolina si trova infatti in via Smerillo 32/34 (uscita 13 Tiburtina del G.R.A.).

L’Automobile Roma propone l’intera gamma Audi con tutte le motorizzazioni disponibili - benzina, Diesel, ibrida ed elettrica - con vetture nuove, usate Audi Prima Scelta:plus e modelli in pronta consegna a condizioni competitive. È Audi e-tron Partner e dealer certificato Audi Sport. Il reparto Service ufficiale, inoltre, offre assistenza completa, carrozzeria, pneumatici e ricambi originali. Un team di professionisti garantisce soluzioni di mobilità personalizzate e formule finanziarie su misura.

Parte del Gruppo L’Automobile, con oltre 50 anni di esperienza e sedi nel Lazio e in Abruzzo, L’Automobile Roma unisce affidabilità, competenza e orientamento alla qualità, assicurando un’esperienza di acquisto e post-vendita premium.

Contenuto Sponsorizzato