Amerigo Vespucci, incidente con catamarano: ecco cosa è successo

Quasi un delitto di lesa maestà, più che un incidente tra due imbarcazioni, quello avvenuto nella serata del 6 ottobre, di fronte al museo di Palazzo Mocenigo a Venezia. Un catamarano turistico, il Venice Cat, che offre un giro panoramico della città, con musica e intrattenimento, come di prassi avviene dal 2 ottobre, si è avvicinato alla Amerigo Vespucci, per offrire ai turisti una visione ravvicinata della più iconica e antica nave in servizio per la Marina Militare Italiana.

Dinamica dell'incidente tra il catamarano turistico e l'Amerigo Vespucci

Il catamarano, come da regolamento viaggiava a motore, non usando le vele e, probabilmente per un errore di manovra, durante l'inversione di rotta, ha urtato con uno degli alberi il bompresso dell'Amerigo Vespucci, restando poi incastrato tra le cime della delfiniera della nave, riuscendo aliberarsi solo dopo diverse manovre. Nessun danno alla nave della Marina Italiana, il cui impatto è stato però avvertito dai visitatori che si trovavano sul ponte superiore, mentre il catamarano dovrà essere riparato.

Conseguenze dell'incidente

La nave scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci è all'ancora a Venzia ed è stata resa disponibile alle visite dei civili dal 2 al 7 di ottobre. Un vero bagno di folla, che ha obbligato spesso il comandante della nave a concedere di sforare l'orario di visita per accontentare almeno alcuni degli appassionati in coda davanti alla nave. L'armatore del Venice Cat è atteso nel pomeriggio del 7 ottobre, in capitaneria di porto, per riferire sull'accaduto.