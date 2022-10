Osservatorio mobilità: le parole di Tavares pesano sul diktat UE

La comunicazione delle Case auto è cambiata in questi anni. Oggi si comunica soltanto che l’elettrico che è caro ed è un prodotto di nicchia. La comunicazione dei prodotti per il cliente medio che è ben oltre il 50% del mercato è raro vederla. Questa scelta è sorprendente, come se si volesse ribadire con forza, che non c’è alternativa all’elettrico. Poi, quando si esamina la realtà del mercato le indicazioni sono totalmente opposte. Tanto è vero che, per il momento, le vetture tradizionali occupano più della metà del mercato e l’elettrico in discesa non raggiunge il 4%. Viene spontaneo chiedersi quale sarà la soluzione. Riusciranno veramente i costruttori a produrre vetture elettriche a buon mercato con batterie più leggere, durature e con autonomia ben oltre i 500 chilometri? Si riuscirà poi a risolvere in pochi anni il tema dell’infrastruttura e installare punti di ricarica rapida a volontà, così da togliere l’ansia dell’autonomia?