Euro 7, realismo per aiutare Case e cittadini

L’aveva detto Tavares, il grande capo di Stellantis qualche giorno fa al Salone di Parigi: «Le industrie automobilistiche stanno investendo come mai prima per passare all’elettrico e non hanno riserve di disponibilità finanziarie per progettare Euro 7 per i motori tradizionali». Ci auguriamo che sul tema una decisione finalmente realistica sarà presa dalla Commissione Europea ai primi di novembre. Sembra infatti che l’Euro 7 sarà praticamente una fotocopia dell’Euro 6. E speriamo lo sia davvero, perché l’industria automobilistica e i consumatori sono in grande difficoltà. Il costo dell’energia e il prezzo delle materie prime hanno reso anche le automobili tradizionali care e in molti casi inaccessibili alle classi con minori disponibilità economiche.