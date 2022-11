Caos Euro 7, nuovo errore dell’Europa 

La UE ha pubblicato il regolamento per il livello omologativo Euro 7. Il commento dell’Associazione dei Costruttori di Auto Europei è stato critico e preoccupato per i costi, i tempi di implementazione e lo scarso effetto sui livelli di emissione rispetto all’impegno e gli investimenti richiesti. Anche gli ambientalisti hanno espresso commenti negativi per quanto riguarda la riduzione delle emissioni. Insomma, sembra che le istituzioni europee anche questa volta hanno reso tutti insoddisfatti. L’ACEA ha anche detto che i parametri considerati si riferiscono a situazioni di guida estreme che quasi mai hanno riscontro nella realtà. Commento questo che apre uno scenario di mancanza di realismo grave, che purtroppo porta Bruxelles a prendere decisioni che nella realtà industriale e sociale non hanno riscontro.

Si era diffuso, qualche settimana fa, un po’ di ottimismo su ciò che la Commissione UE si accingeva a promulgare, invece no, si è ritornati a chiedere impegni economici e di sviluppo di prodotto su frontiere tecniche tutte da scoprire e verificare. Da Stellantis, con l’appoggio di Macron, si era raccomandato realismo e ribadito che l’aumento dei costi delle materie prime e lo sviluppo dei prodotti elettrici stanno richiedendo impegni finanziari come mai prima e non c’era spazio per Euro 7, anche in considerazione dello stop dei motori termici fissato per il 2035. Argomentazioni logiche e corrette, sia da un punto di vista industriale che economico, senza incidere più di tanto sui temi ambientali. L’industria dell’auto Europea, con il bloccio a produzione e vendita di motori endotermici al 2035, unico continente ad avere una posizione così netta, si sta facendo male da sola. USA e Cina hanno invece fissato obiettivi realisticamente raggiungibili pur riconoscendo che il riscaldamento terrestre va ridotto insieme alla CO2.