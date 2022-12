Le vendite digitali crescono ma c’è da fare

L’Italia si è ormai abituata a comperare online. Il processo è credibile, i prezzi convenienti e i tempi di consegna certi e rispettati. Gli acquisti digitali sono scelti dai giovani, ma anche dai meno giovani perché li trovano convenienti e una volta appreso il processo ci si tuffano con entusiasmo ed entrano a pieno titolo nel mondo web. Non si sentono più in debito con la modernità. Gli acquisti più frequentati sono prodotti conosciuti anche nel prezzo, che non hanno bisogno di prove e verifiche per farli decidere. L’auto per il momento esce da questo schema, ma non del tutto. Dalle ricerche la stragrande maggioranza di chi si accinge a cambiare auto, conclude il contratto direttamente in concessionaria e considera la prova di guida un elemento irrinunciabile per la decisione finale. Mentre il processo di acquisizione dei dati tecnici e i valori emotivi del brand scelto avvengono sempre più spesso in via digitale.