Consegne veloci e prezzi bassi, i cinesi crescono

Il mercato di gennaio è in aumento rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Tuttavia continuando di questo passo il 2023 immatricolerà meno di un milione e mezzo di vetture. Ne manca mezzo milione per tornare ad un mercato in linea con le esigenze di rinnovo del parco vecchio e poco sicuro.

Gli incentivi sono stati confermati ma sono strutturati male e troppo limitati. Negli USA l’amministrazione Biden eroga cifre per unità di acquisto due volte superiori alle nostre. Il concetto degli incentivi è corretto ma, come spesso succede, a un’idea giusta sì dà seguito con una attuazione inadeguata. Questo è il caso dell’Italia. Analizzando il mercato è chiaro che il potere d’acquisto degli italiani è limitato. Si vendono bene le vetture meno care. Le vetture a benzina sono un quarto del mercato in gennaio e il Diesel è sempre rilevante con una quota vicino al 20%. Le ibride leggere sono il 27% del mercato, mentre le ibride pesanti sono vicine al 10%. In crescita il GPL, che fa risparmiare sui costi del carburante.

L’ibrido con la spina è pari al 4,7% stabile, l’elettrico cala ancora al 2,6% del mercato. Nella testa del consumatore italiano le vetture elettriche non hanno spazio. Anche le elettriche più care, che soltanto gli alto spendenti si possono permettere, magari come seconda o terza auto di casa, vendono molto poco. Strano, perché qualche tempo fa sembrava che almeno questo segmento di mercato potesse crescere in maniera significativa. Sempre leggendo i numeri del mercato, i vari brand cinesi sono in crescita e continueranno a crescere. Hanno tempi di consegna più brevi e prezzi accessibili. I cinesi sono partiti dal Nord Europa e ora si estendono al Centro e al Sud. Gli europei gli hanno fatto spazio tra contrazione delle forniture, aumento prezzi e tempi di consegna troppo lunghi. Solo pochi anni fa dei cinesi si parlava come futuro pericolo per l’industria europea. Ora sono sul mercato con vetture pari, per stile e tecnologia, ai brand europei, ma decisamente più vicine alle aspettative dei consumatori.