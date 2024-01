I Costruttori puntino di più sui loro valori 

Il mercato dell’auto non è ancora tornato ai volumi pre-Covid, ma le logiche che lo guidano, sì. Durante un paio di anni dopo il picco del Covid del 2020, le Case auto hanno prodotto molto meno e aumentato come mai prima i prezzi. La diminuzione della produzione attribuita alla mancanza di componenti ha allungato i tempi di consegna, creando un accumulo di ordini dei clienti. Gradualmente lo scorso anno con l’aumento della produzione si sono consegnate le vetture dei contratti inevasi e di conseguenza sono diminuiti i tempi di consegna, tornando alla situazione precedente al Covid. L’offerta quindi si sta normalizzando ma rimane il problema dei prezzi elevati che sono chiaramente un freno alla domanda di auto. Si è creata una situazione veramente paradossale. L’industria europea, che deve organizzarsi per la transizione all’elettrico e contrastare Tesla da una parte e i cinesi dall’altra con la spada di Damocle del 2035, è spiazzata rispetto ai consumatori perché i prezzi sono troppo elevati. Tesla, in maniera inattesa, ha tagliato i prezzi aumentando le vendite e si prepara a produrre una elettrica per le masse. I cinesi, che ancora non hanno sferrato l’attacco al mercato, stanno avendo successo con vetture tradizionali a prezzi abbordabili.