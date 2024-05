Autotorino acquisisce Mercedes-Benz Varsavia

Già azienda leader nel settore automotive italiano e unica rappresentante del nostro Paese nei principali 50 operatori della ICDP European Biggest Dealers’ Guide (in cui ha raggiunto il 31° posto per dimensione nell’edizione 2023), Autotorino si misura con il primo mercato estero raccogliendo la nuova esaltante sfida di declinare il proprio modello aziendale fuori dal mercato domestico: la Polonia conta il 5° parco circolante europeo (26,4 milioni di vetture) e, con 475.000 veicoli immatricolati, nel 2023 ha rappresentato il 6° mercato della UE (dati ACEA).

“Il passo odierno è maturato nei nostri 59 anni di storia, grazie a un team eccezionale e a partnership consolidate nel tempo, come quella iniziata nel 2007 con Mercedes-Benz e siamo onorati e motivati nell’affrontare questa ‘prima’ internazionale con un partner così importante”. - commenta Plinio Vanini, presidente di Autotorino - Entrare sul mercato europeo ci consente di aprirci a nuove opportunità di business, sempre con tanta attenzione al confronto e alla collaborazione con i nostri partner strategici, e di accrescere ancora di più le competenze della nostra squadra” aggiunge Vanini, che conclude: “La fiducia costante dei nostri clienti e i risultati conseguiti nel tempo ci rendono ottimisti nell’affrontare il nuovo progetto: il nostro modello gestionale, basato sulla vicinanza ai territori, sull’ascolto delle persone e sull’uso abilitante delle tecnologie si è dimostrato più volte vincente nell’integrazione di nuove realtà. Questo accordo, come gli altri successi della nostra azienda, è il coronamento di un lavoro di squadra, per cui voglio ringraziare in particolare il Consigliere Delegato e Direttore Generale Stefano Martinalli, il Vicepresidente Mattia Vanini e il Direttore dello Sviluppo Rete Internazionale Radek Jelinek, insieme a tutte le persone di Autotorino.”

L’annuncio dell’accordo propedeutico alla acquisizione internazionale di Autotorino segue gli importanti risultati dell’anno 2023 (63mila vetture vendute e più di 600.000 interventi d’officina per un fatturato di 2,1 miliardi, +30% sul 2022) e la chiusura del primo trimestre dell’esercizio 2024, in cui l’azienda registra un volume d’affari pari a 640 milioni di Euro (+24% sul primo trimestre 2023), con un incremento di clienti che si rivolgono sia per l’acquisto di veicoli nuovi o usati (+8,9%) e per i servizi di assistenza (+2,7%). Il piano di sviluppo di Autotorino non si ferma: nei prossimi tre anni investirà 90 milioni di euro nel rinnovo dei punti vendita italiani e nello sviluppo di nuove franchising.

Autotorino si è avvalsa della consulenza legale di Osborne Clarke e per la consulenza strategica di DGM consulting.