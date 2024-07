Europa e Cina lo scenario imposto dai dazi

Le tariffe imposte dalla UE per l’importazione delle automobili costruite in Cina penalizzano i costruttori. Da fonte UE, si sommano all’attuale 10% e vanno da un minimo del 17,4% di BYD al 37,6% della SAIC. Valori importanti che frenano decisamente le esportazioni dalla Cina alla Europa. Tuttavia, il mercato europeo è troppo attraente per i cinesi, che si stanno organizzando da tempo per occupare uno spazio ampio del nostro mercato con le vetture elettriche ma non soltanto. Per continuare a vendere in Europa, i cinesi hanno due alternative, ridurre i profitti o costruire le automobili in Europa. Questa seconda alternativa sembra prevalere. I cinesi utilizzeranno anche il modello conosciuto già nel dopoguerra in Europa, la “knocked down operation”. Alcuni Paesi avevano delle barriere all’ingresso di produttori stranieri e allora si spacchettavano vetture già assemblate nel Paese di origine e rimesse insieme in fabbriche dedicate nel Paese di importazione. In questo modo i cinesi potranno aggirare le tariffe all’importazione, assemblare le vetture concepite per la Cina in Europa e venderle.