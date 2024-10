La debolezza delle strategie attuali di Fiat

Tre quarti dell’anno sono alle spalle e il mercato dell’auto rimane appiattito sostanzialmente sui livelli bassi del 2023 e circa un 20% in meno rispetto il 2019. Quello che non funziona è la strategia delle principali Case europee, che stanno gradualmente abbandonando il segmento delle automobili piccole, si sono tuffati senza rete nel mare dell’elettrico e hanno aumentato i prezzi a dismisura. Non è per niente questo il percorso da fare, anche per la riduzione del CO2. Quest’anno l’UE ha fissato in 95 grammi per chilometro il livello medio delle nuove vetture immatricolate, oltre il quale si pagano penali molto salate. Le Case, chi più chi meno, stanno spingendo le immatricolazioni delle vetture ibride con la spina che abbassano di molto la media delle emissioni. Per dare un’idea della difficoltà per raggiungere l’obiettivo, in Italia siamo fermi da parecchio a circa 120 grammi per chilometro in media. Quello che si nota è una grande confusione strategica tra quasi tutti i Costruttori europei, mentre gli orientali, giapponesi, coreani e presto i cinesi, affrontano il mercato europeo con una strategia concreta e pragmatica. Il comportamento degli americani è differente, si sono ritirati nei loro confini e hanno sostanzialmente abbandonato l’Europa. Se poi andiamo più in dettaglio, notiamo che la Fiat continua a perdere volumi.