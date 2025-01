Nuova Mazda6e: comfort, eleganza e sicurezza

Allo stesso tempo, l’auto conserva la possente parte posteriore tipica di altri modelli basati su “Kodo - Soul of Motion”, il tradizionale linguaggio di design di Mazda. L’effetto luminoso delle forme inferiori delle porte, ispirate agli spruzzi prodotti da un motoscafo che sfreccia sull’acqua, esalta ulteriormente la fluente espressione di velocità. Il frontale caratterizzato da una nuova mascherina brillante illumina il frontale della Mazda6e. Essa presenta un’illuminazione dinamica che fa sembrare l’ala in movimento, e utilizza l’illuminazione led anche per indicare lo stato di carica. Gli spigoli vivi degli elementi del frontale contrastano con le forme rotonde della parte posteriore, che comprendono quattro distinti elementi cilindrici - due in ogni gruppo ottico posteriore - che sono inconfondibilmente Mazda, punteggiando la barra orizzontale dei fanali posteriori e rendendo omaggio al patrimonio stilistico del marchio. Invece lo spoiler posteriore, retraibile elettricamente ed automaticamente in base alla velocità, non solo aggiunge un ulteriore tocco atletico, ma migliora anche la stabilità su strada. Sotto di esso, la scritta Mazda in caratteri di nuova concezione sostituisce il logo del marchio, rendendo il veicolo maggiormente riconoscibile come Mazda. Altro esempio di armonia tra forma e funzione, i cerchi in lega da 19 pollici sono caratterizzati dall’aerodinamica che aumenta l’autonomia, oltre che dal design sportivo a cinque razze e da superfici piatte nere. Per quanto riguarda la finitura esterna, la Mazda6e sarà disponibile in otto colori metallizzati, tra cui il Melting Copper, che ha esordito nel 2024 sulla Mazda CX80, e l’Aero Grey, ripreso dalla Mazda MX-5.