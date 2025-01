Audi RS 3 in anteprima italiana a Madonna di Campiglio durante la presentazione del team ufficiale Ducati Corse 2025

Madonna di Campiglio, splendida località dolomitica del Trentino, rinnova il suo legame con Audi, una partnership che dura da oltre 12 anni e mira a promuovere la mobilità sostenibile attraverso progetti innovativi sul territorio. In questa cornice si è svolta la terza edizione di “Campioni in pista”, l’evento organizzato da Ducati – marchio premium di AUDI AG – per la presentazione ufficiale del Ducati Lenovo Team e della stagione MotoGP 2025.

L’evento ha offerto l’occasione per svelare una squadra leggendaria e due straordinari piloti che insieme vantano ben 11 titoli mondiali, di cui 9 nella classe regina: Francesco Bagnaia, che torna in pista con il numero 63 dopo un 2024 ricco di successi, e Marc Márquez, che debutta in sella alla Ducati con grandi aspettative per la nuova stagione.

Ad accogliere i partecipanti, Timm Barlet, Direttore Audi Italia, e Tullio Serafini, Presidente dell’Azienda per il Turismo di Madonna di Campiglio, che hanno lasciato la parola a Claudio Domenicali, CEO Ducati, per illustrare le novità del 2025.

A sottolineare il legame sportivo tra Audi e Ducati, nel cuore del Palacampiglio è stata esposta in anteprima italiana la nuova Audi RS 3. Alla presentazione hanno partecipato Rolf Michl, CEO Audi Sport, e i numerosi ospiti accorsi per l’occasione.

Audi RS 3: design iconico e prestazioni da record

La nuova Audi RS 3, versione ad alte prestazioni della quarta generazione di Audi A3, si distingue per un design muscoloso e soluzioni tecniche all’avanguardia. Disponibile nelle varianti Sportback e Sedan, è spinta dal leggendario motore 5 cilindri 2.5 TFSI da 400 CV e 500 Nm di coppia, affiancato da innovazioni come il sistema RS Torque Splitter, il controllo di trazione avanzato e le sospensioni adattive DCC.

Grazie a questi affinamenti, la nuova RS 3 ha migliorato di oltre 5 secondi il record sul giro al Nürburgring tra le berline compatte, consolidando il suo status di riferimento nel segmento.

Audi conferma così il proprio impegno nel mondo delle alte prestazioni, unendo sportività e innovazione tecnologica in una formula vincente che si riflette anche nella partnership con Ducati.