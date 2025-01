Mercato a prezzi accessibili

L'offerta di vetture elettriche per il momento si conferma che è sostanzialmente per gli altospendenti. I Costruttori europei parlano di vetture elettriche piccole a prezzi accessibili. Bene che ci sia un progetto impostato in questo modo. In Aretè conduciamo periodiche “instant surveys “ e le indicazioni che vengono dal mercato sono chiare. L’elettrico può interessare, ma meno di un anno fa, a patto che sia economicamente a portata di mano. Il 50% dei rispondenti lo vuole pagare meno di 20.000 € e solo un 18% è disposto a pagare più di 30.000 €. Il problema per i Costruttori europei è realizzare margini a questi prezzi. I costruttori hanno abbandonato il mercato delle vetture piccole a combustione interna perché poco remunerativo e ora si trovano di nuovo nella condizione che per fare volumi debbono vendere le vetture elettriche a prezzi molto contenuti. L’ironia della situazione in cui si trovano, è che per le endotermiche hanno una lunghissima esperienza e non debbono comperare i materiali dai cinesi, mentre per costruire le piccole elettriche debbono fare esperienza e poi dipendono dai cinesi per mettere insieme la costruzione delle batterie.