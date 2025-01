Nuovo Opel Frontera: il Suv per le famiglie

I l viaggio verso una nuova mobilità, dettata da nuove regole e virtuosismi ambientali, passa per il dubbio tra antiche abitudini o lanciarsi verso le novità. Opel propone la sua soluzione per aiutare a superare il confine, il nuovo Frontera (nulla da spartire se non il nome col vecchio modello, rude fuoristrada degli anni ’90). Frontera è un Suv moderno e dinamico, ideale per famiglie o viaggi in gruppo, a 5 o a 7 posti, efficiente e tecnologico, soprattutto è il passaporto per varcare il… confine della mobilità elettrificata. Il Suv di mezzo della gamma del Marchio tedesco di Stellantis nasce sulla piattaforma condivisa (con C3 e C3 Aircross, ma anche con Grande Panda) ed è proposto in due opportunità: l’elettrico puro a zero emissioni locali (in vendita da 29.900 euro) e l’ibrido 48 V (a partire da 24.500 euro) disponibile in due potenze, da 100 e 136 cv. È un modello nato nel rispetto della sostenibilità perché l’intera auto può essere recuperata per il 95% del suo insieme. Estetica raffinata e senza cromature, a cominciare dal frontale Vizor nero col nuovo emblema Blitz, i fari Intelli-LED con abbaglianti automatici, le luci a forma di ala con tre blocchi ottici in verticale, impronta a terra sottolineata da passaruota e parafanghi pronunciati. Interni nel segno della filosofia “Opel Greenovation” con materiali riciclati, ampio spazio per offrire comodità, versatilità (con 800 euro nella versione ibrida GS si aggiungono i due posti per viaggiare in 7), bagagliaio da 460 a 1.600 litri, sedili di nuova concezione per alleviare la fatica nei lunghi viaggi, volante compatto e comandi sotto diretto controllo. Doppio display, entrambi da 10”, in dialogo con Apple e Android con proiezione del telefono e ricarica wireless, porte aggiuntive USB con uscita C, utili cinghie per fissare i tablet, 26 litri di spazi portaoggetti. Sei colori esterni, a scelta il tetto a contrasto con la carrozzeria, in bianco o nero. Lungo 4,38 metri, largo m. 1,795 e alto m. 1,635.