Toyota Urban Cruiser, B-Suv a zero emissioni

Arriverà all’inizio del prossimo anno il primo B-Suv elettrico di Toyota. La vettura si chiama Urban Cruiser ed è stata sviluppata con Suzuki come già avvenuto per altri modelli che le due Case giapponesi hanno in comune. Con questo modello Toyota entra in uno dei segmenti più interessanti del mercato dove altri concorrenti sono presenti con diversi modelli BEV. Infatti le concorrenti dirette più recenti, oltre alla gemella di Suzuki, sono la Kia EV3, la Renault 4 E-Tech, Volkswagen ID.3 e Volvo EX30. La vettura sfrutta la piattaforma della Suzuki Vitara, che è stata presentata a inizio novembre, e ha in pratica le medesime caratteristiche sia come motorizzazione che come trazione, sarà infatti disponibile sia anteriore che integrale. La diff erenza dalla Suzuki e Vitara riguarderà principalmente il frontale, con una fi rma luminosa molto più netta con fari a Led più sottili collegati tra loro da una fascia scura e prese d’aria laterali. Non cambiano le dimensioni principali che restano identiche con una lunghezza di 4,28 metri, una larghezza 1,8 metri e un’altezza di 1,64 metri. A seconda delle versioni le ruote saranno da 18 o 19 pollici ben integrate nei passaruota in materiale plastico che le conferiscono uno stile più off -road.