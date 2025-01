Renault pronta a rilanciare anche la Twingo

Modernità e tradizione. È con questa filosofia che il Gruppo Renault con la guida di Luca de Meo sta affrontando alcuni sui progetti. Lo abbiamo visto con la Renault 5 E-Tech, neo eletta The Car of The Year, con la Renault 4 E-Tech e lo osserviamo con la futura Twingo. Tutte queste auto guardano al passato con un design che si ispira a modelli iconici, ma con una tecnologia d’avanguardia e soprattutto con una motorizzazione a zero emissioni. Le precedenti versioni di R5, R4 e Twingo sono vetture che oltre a fare la storia del Gruppo francese erano dei best seller in termini di vendite. La Twingo E-Tech Electric Prototype, che è stata presentata come concept car al Salone di Parigi dello scorso anno, riprende in modo molto evidente le linee della vettura dei primi anni Novanta, la prima serie e più fortunata della citycar francese.

INTERNI

Ora Renault ha svelato anche gli interni della vettura che abbiamo visto in anteprima in una riunione dedicata ai giurati del premio The Car of The Year. Come per gli esterni anche internamente la vettura riprende degli stilemi della prima serie con il concetto di funzionalità e sono stati progettati per soddisfare tutte le esigenze quotidiane in modo intuitivo, rendendo l’utilizzo dell’auto sempre più pratico e piacevole. Internamente colpiscono subito i motivi colorati, ispirati alla prima generazione, che si abbinano perfettamente alla tinta di carrozzeria esterna, ripresa anche sui pannelli interni delle porte anteriori e sulla plancia lato passeggero.

DETTAGLI

La plancia di Twingo E-Tech Electric Prototype, ha uno sviluppo a tutta larghezza ed è studiata per dare l’effetto di essere sospesa. La strumentazione è integrata all’interno della plancia con un display digitale da 7” mentre al centro troviamo lo schermo multimediale del sistema di infotainment da 10,1” pensato con una veste grafica inedita. Nella parte inferiore della plancia troviamo i tre pulsanti di regolazione della climatizzazione e quello rosso delle luci di emergenza, il tutto inserito in una sorta di “bolla” translucida, che risveglia il ricordo della prima Twingo. Gli interni sono stati progettati per facilitare la vita a bordo della vettura con tanti vani portaoggetti facilmente accessibili, come le aree sotto la plancia e tra i due sedili anteriori dove si può collocare anche una borsa o altri oggetti di uso quotidiano. Ci sono poi una serie di dettagli che esteticamente rendono simpatici, pratici e ingegnosi gli interni come il poggiatesta anteriore dotato di un’area magnetizzata per consentire al passeggero del sedile posteriore di attaccare il cellulare o la rotella per regolare lo schienale, che si ispira alle ruote degli skateboard. La nuova Renault Twingo sarà lanciata nel 2026, con un prezzo d’ingresso inferiore a 20.000 euro