Mercato stagnante in Europa

R ecentemente UNRAE ha pubblicato i dati definitivi del mercato Auto in Europa incluso i paesi EFTA e UK. Si confermano con più precisione i dati preliminari che erano trapelati ufficiosamente. Il mercato è stagnante e molto distante dai valori del 2019 e se rimane il divieto dei motori a combustione interna dal 2035, fra dieci anni, la strada da fare per convincere gli europei a comperare soltanto vetture elettriche è ancora molto lunga e difficile. In effetti l’83,1% di automobili che si vendono in Europa hanno un motore a combustione interna. Di tutte le auto che si vendono il 16,9% sono elettriche, che sono aumentate rispetto allo scorso anno. Più in dettaglio, le vetture ibride classiche senza spina sono in aumento e rappresentano più di un terzo del mercato totale, secondo i dati UNRAE il 35,9%. L’ibrido plug-in è in leggero aumento e rappresenta il 7,9% del mercato totale. Le case si stanno impegnando per vendere questi modelli, utili per abbassare il livello medio di CO2.

Le ibride come noto, sia con la spina che classiche senza spina, sono alimentate da motori tradizionali a combustione interna oltre che da batterie a recupero di energia. Le vetture a benzina e le diesel sono in diminuzione ma rappresentano ancora più di un terzo del mercato totale. Le vetture alimentate a benzina sono il 28,2% del totale e le diesel l’8,2% del totale, secondo i dati UNRAE. I costruttori europei tradizionali per il momento tengono botta, ma i cinesi stanno nominando molti concessionari e lanciano in continuità nuovi modelli. In effetti parlano molto di elettrico ma per il momento vendono ibrido ed anche endotermico. SAIC sta avendo un grande risultato con il Brand MG e BYD crescerà nei prossimi mesi con il lancio di nuovi prodotti. Il gruppo VW, il più forte in Europa, aumenta un po’ le vendite rispetto allo scorso anno e con tutti i suoi Brand rappresenta un quarto del mercato europeo. Il singolo Brand Volkswagen è il più venduto in Europa e dai dati UNRAE rappresenta il 10,8% del mercato totale. Stellantis decresce di un paio di punti percentuali ed è il 15,5% del totale. Il gruppo Renault, molto attivo con nuovi interessanti prodotti e con l’evoluzione del Brand Dacia, è in aumento di un punto percentuale e rappresenta il 10,2% del totale. I prossimi mesi ci faranno capire quanto rapidamente i cinesi cresceranno in Europa.