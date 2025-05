Nuova Citroën C5 Aircross ibrida e anche elettrica

GLI INTERNI

L’abitacolo offre uno spazio accogliente, esteticamente piacevole e ricco di tecnologia. I nuovi sedili Citroën Advanced Comfort garantiscono il massimo relax grazie a imbottiture migliorate, supporti laterali regolabili elettricamente e funzioni di massaggio, ventilazione e riscaldamento. Inoltre, lo spazio interno è elevato anche per chi siede dietro: i passeggeri posteriori possono, infatti, contare su schienali reclinabili (tra 21° e 33°) e un bracciolo centrale con prese USB-C integrate. L’atmosfera è arricchita da un sistema di illuminazione ambientale a otto colori e materiali ecologici (alcune plastiche dei pannelli portiera, ed esempio, sono ricavate da scarti della lavorazione dei tralci di vite della Borgogna) e morbidi al tatto. Il nuovo display centrale “Cascade Touchscreen HD”, il più grande mai offerto da Citroën, integra Apple CarPlay, Android Auto e assistenza vocale “Hello Citroën” con supporto ChatGPT. Il bagagliaio, infine, ha una capacità di carico base di 651 litri. Capienza che resta invariata anche sulle declinazioni ibride e full electric, a testimonianza della bontà progettuale dell’architettura del gruppo Stellantis.

MOTORIZZAZIONI

La nuova C5 Aircross offre tre tipologie di propulsione: ibrida leggera a 48V, plug-in hybrid e 100% elettrica. La versione Hybrid 145 combina un motore 1.2 tre cilindri turbo benzina da 136 cv con un modulo elettrico da 9 kW (12 cv), permettendo di percorrere oltre il 50% dei tragitti urbani in modalità elettrica. L’ibrida plug-in Hybrid Rechargeable 195 Automatic, invece, abbina un motore 1.6 quattro cilindri benzina da 150 cv a un elettrico da 95 kW (125 cv) integrato nella trasmissione a doppia frizione e sette rapporti: la batteria da 21 kWh offre 86 km di percorrenza elettrica (+33% rispetto alla precedente), che superano i 100 km in contesti urbani - per circa 650 km complessivi. Autonomia totale resa possibile grazie all’adozione di un serbatoio benzina maggiorato del 28% (55 litri). La batteria, poi, si ricarica completamente in 5 ore e 15 minuti a 7,4 kW. Infine, la ë-C5 Aircross 2025 completamente elettrica è disponibile in due versioni: una da 520 km di autonomia con batteria da 73 kWh e una da 680 km assicurati dall’accumulatore da 97 kWh. La declinazione a zero emissioni locali supporta la ricarica ultra-rapida: sfruttando le colonnine in corrente continua, a 160 kW di potenza si passa dal 20% all’80% in circa mezz’ora.

ASSISTENZA

La sicurezza alla guida non è stata ovviamente messa in secondo piano. Il rinnovato Suv integra tecnologie avanzate per come il pacchetto Adas Drive Assist 2.0, che consente la guida autonoma di livello 2. La presenza di ausili attivi come cambio di corsia semi-automatico, Rear Traffic Alert, monitoraggio del conducente e rilevamento dell’angolo cieco (esteso fino a 75 metri) riduce il rischio di incidenti. Il sistema di telecamere VisioPark 360° offre, poi, visione completa dell’ambiente circostante per facilitare le manovre di parcheggio, mentre i fari Matrix LED migliorano notevolmente la visibilità notturna. I listini non sono ancora stati annunciati. La nuova C5 Aircross arriverà sui mercati europei nella seconda metà del 2025.

Scheda Tecnica

Dimensioni

Lunghezza: 4,65 metri

Larghezza: 1,90 metri

Altezza: 1,66 metri

Passo: 2,78 metri

Motori

Benzina 1.2 mild hybrid 145 cv

Benzina 1.6 plug-in hybrid da 195 cv

Elettrico da 210 cv e 230 cv con batteria da 73 kWh e 97 kWh