La Cina e le logiche di Mercato

La Cina lo scorso anno ha prodotto oltre 31 milioni di automobili e ne ha esportate poco meno di 6 milioni. Appena cinque anni fa la Cina ne esportava un milione. Un cambiamento di paradigma unico nel mondo dell’auto. La Cina è diventata il più grande esportatore del globo. Ma se analizziamo l’evolversi delle strategie dei principali produttori di automobili, notiamo un cambiamento notevole negli obiettivi perseguiti. Gli americani sostanzialmente si sono ritirati dal mercato europeo perché poco profi ttevole, e i costruttori europei di vetture piccole e medie, fanno fatica a realizzare i giusti margini nel continente europeo. Il mercato europeo può essere profi ttevole per le vetture Premium, le più care. Il valore e il radicamento dei Brand Premium in Europa è da sempre guidato dai tre costruttori tedeschi che si avvalgono di una esperienza produttiva e una evoluzione tecnologica diffi cile da replicare. Questo per i motori a combustione interna, mentre per le vetture elettriche l’evoluzione tecnologica passa per le batterie e per le materie prime dove i cinesi prevalgono. I cinesi stanno entrando nel mercato europeo con piglio pragmatico. Propongono l’elettrico, ma vendono molto ibrido senza e con la spina. Anche i cinesi se vogliono entrare in pompa magna nel mercato europeo dovranno trovare il modo di fare margini positivi anche per le vetture che acquista il ragionier Rossi. Dovranno misurarsi con la gestione dei prezzi scontati e del capitale circolante contenuto, per consentire ai concessionari di non essere soff ocati da valanghe di vetture invendute giacenti nello stock. In defi nitiva dovranno misurarsi con le logiche delle economie di mercato che non possono prescindere dai desiderata del cliente fi nale. Intelligentemente, in Italia si stanno affi dando a manager di esperienza che conoscono il mercato, per gestire il lancio dei loro Brand. Dovranno poi identifi care i valori che ogni Brand propone al mercato. Oggi si compra cinese più che il Brand relativo. Non può continuare così, una sofi sticata strategia di identifi cazione del DNA di ogni singolo Brand dovrà essere elaborata , sia per le vetture di volume che per le vetture Premium. La concorrenza europea su questo è attrezzata e i valori tangibili e intangibili del Brand sono chiaramente identifi cati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA