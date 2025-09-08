Audi si a da allo stile italiano

Il nuovo corso di Audi parla nuovamente italiano. La nuova Concept C, che segna la strada per il rinascimento dei modelli della Casa dei Quattro Anelli, attraverso l’essenzialità delle linee e la purezza stilistica, è opera dell’italiano Massimo Frascella, Chief Creative Offi cer di Audi. E come nei primi anni Duemila è stato l’italiano Walter da Silva a inaugurare un design che ha portato il brand all’apice del lusso, ora il ruolo tocca al designer di Massa Carrara a guidarlo nella nuova svolta. Frascella, che ricopre il ruolo in Audi dal 1 giugno 2024, è responsabile della defi nizione e ideazione di tutte le occasioni di contatto del brand con la clientela. Tra le aree di competenza rientrano esterni, interni, colori, materiali, interfacce utente e user experience, stile delle vetture da competizione e strategia complessiva del design. Il designer ha una grande esperienza nel settore automotive; ha appreso l’arte olistica del design automotive presso la leggendaria Stile Bertone, lo studio italiano noto per lo sviluppo di concept e vetture di serie per molteplici marchi. La carriera lo ha successivamente portato alla Ford Motor Company in Gran Bretagna, alla Lincoln/Mercury e alla Kia in California. Nel 2011, Frascella è entrato in Jaguar Land Rover, dove ha recentemente ricoperto il ruolo di Head of Design per entrambi i brand.

PRINCIPI

L’Audi Concept C è quindi il punto di partenza di quelle che saranno le vetture del futuro e prende ispirazione dalla mitica Auto Union Type C del 1936 e alla terza generazione di Audi A6 (2004) disegnata appunta da de Silva a conferma che le vetture di domani partono da un’interpretazione moderna dell’heritage della Casa in grado di valorizzare l’eleganza degli Anelli. Sono quattro i pilastri, o meglio gli anelli, su cui si basano i principi cardine della nuova fi losofi a di design di Audi. Clear: ovvero la a radicale semplicità è al centro del nuovo approccio del brand. Audi raggiunge la purezza riducendo tutto all’essenziale. Technical: non esiste eccellenza senza precisione spingendosi oltre i confi ni tradizionali della tecnica e del design. Intelligent: esplorazione degli estremi per aprire nuovi orizzonti, sfi dando i confi ni del possibile. Emotional: il risultato di qualsiasi fi losofi a di design deve essere un’emozione. Un’interpretazione dell’understatement tale da mozzare il fi ato. Su queste basi Frascella ha dichiarato che alla base della Concept C c’è la volontà di «dare forma a un brand capace d’ispirare il desiderio e generare un impatto culturale».

PRESENTAZIONE

La show car presentata ieri a Milano, nella città che da sempre viene ritenuta la capitale europea del design, è una vettura sportiva a due posti full electric caratterizzata da forme decisamente muscolose fortemente caratterizzate dalla struttura frontale dal marcato impatto verticale e da una possente linea di spalla con proporzioni favorite dalla collocazione centrale della batteria. L’abitacolo si sviluppa verso il retrotreno, mentre il tettuccio rigido retrattile a comando elettrico costituisce una prima assoluta per una roadster dei Quattro Anelli. La Concept C introduce una nuova esperienza in abitacolo dando concretezza a principi universali del design quali la riduzione all’essenziale, priva di linee o elementi superfl ui, puntando sulla purezza delle geometrie. Gli interni sono caratterizzati da superfi ci nette, d’ispirazione architettonica, e da nitide forme geometriche che garantiscono con grande attenzione all’abitabilità per entrambi glioccupanti, con il guidatore lievemente disassato verso il centro vettura. La sfida di Frascella e del suo team sarà ora portare le interpretazioni di questa show car verso le auto di tutti i giorni del futuro.