Auto il percorso a ostacol

Acquistare una nuova automobile in questa situazione di incertezza non è un percorso facile e diretto. In molti, come prima cosa, si chiedono quale tipo di propulsore decidere e qui sorgono i primi dubbi ed incertezze. Un motore tradizionale che ha tutti i pregi dei continui miglioramenti che gli ingegneri hanno apportato negli anni su, consumi, durata, affidabilità, rendimento, coppia e così via. Molti ancora scelgono questo tipo di vetture, circa un terzo dei nuovi acquirenti. Rimane il dubbio che sia la scelta migliore in prospettiva, ma nello stesso tempo si rimane nella propria zona di conforto, senza dover affrontare nuove frontiere di utilizzo. Il motore ibrido, che è una sintesi di motore tradizionale più motore elettrico, è sempre più selezionato dal mercato e dai consumatori. Il dibattito sull’ibrido, come soluzione ponte, non appassiona più di tanto i consumatori che lo comprano convinti di avere fatto un passo avanti nel contenimento delle emissioni, con la garanzia collaudata del motore endotermico, cuore e certezza della mobilità evoluta.

L’ibrido ha fatto un passo ulteriore verso il contenimento delle emissioni con i modelli detti “plug-in” che si avvalgono di una batteria ulteriore, da ricaricare magari durante la notte, per andare con il motore elettrico per parecchie decine di chilometri sin dall’inizio della giornata. Queste vetture ibride con la spina stanno riscontrando interesse crescente e i consumatori ne comprano sempre di più. La scelta delle vetture soltanto con motore elettrico stenta a decollare ed i motivi sono vari e conosciuti. Passare dal noto al poco conosciuto non è facile e richiede la soluzione ai vari dubbi che il consumatore ha e che non sono stati per il momento risolti. Una volta deciso il tipo di propulsore il consumatore deve scegliere il Brand e la vettura a lui più adatta. Questo è il processo più difficile da valutare e concludere. Stabilito quanto si vuole spendere, sarà bene conoscere a fondo le caratteristiche tecniche della vettura e selezionare il Brand sulla base della reputazione acquisita prima di prendere una decisione finale. Provare le automobili prima di sceglierne una è un punto fondamentale. Solo dopo avere provato si può capire quale è la vettura più conforme alle esigenze di mobilità. A quel punto la fiducia nel venditore e nella concessionaria sarà l’atto finale