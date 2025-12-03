Chi vuole fare volumi in Europa deve vincere con le automobili piccole e medie, segmenti in cui si concentra la grande maggioranza di acquisti dei consumatori europei

Il mercato delle automobili in Europa cresce un po’ in ottobre, ma non basta per rispondere alle richieste dei consumatori e alla salute sociale dei produttori europei, che invece continuano a ridurre il personale e programmare la chiusura di fabbriche. Nei dieci mesi tra gennaio e ottobre si sono immatricolate 11.005.580 vetture, poco più di 20.000 rispetto allo scorso anno. I produttori europei occupano otto sulle prime dieci posizioni di Brand produttori, due sono Toyota e Hyundai. I cinesi crescono, ma ci vorrà un po’ di tempo prima che entrino nella classifica delle top ten.

Chi vuole fare volumi in Europa deve vincere con le automobili piccole e medie al di sotto dei quattro metri e mezzo. Qui si concentra la grande maggioranza di acquisti dei consumatori europei. I cinesi per il momento stanno importando soprattutto vetture di qualità ma medio grandi.

Qualcuno tuttavia, sta scendendo di classe nell’offerta e gli effetti positivi di volumi si notano. I cinque principali mercati europei: Germania, UK, Francia, Italia a Spagna, rappresentano il 70% dei volumi che si realizzano in Europa e se si vuole decollare in questo continente bisogna conquistare questi mercati. Sono anche mercati di grande tradizione e produttori, dove i consumatori sono abituati ai Brand tradizionali, tedeschi e francesi ma sono anche pronti a comprare brand extra europei se in linea con i loro desiderata. È già successo con le automobili giapponesi e coreane e fino a qualche tempo fa anche con le filiali europee degli USA. I cinesi si debbono confrontare con questa realtà e da parte loro hanno delle possibilità di crescita ben identificate. Come prima cosa sembrano consapevoli del fatto che i consumatori vanno assecondati nelle loro scelte e non possono essere confrontati con offerte di prodotti non affini. I cinesi sembrano operare in maniera pragmatica e non ideologica. Questo approccio favorirà la loro crescita e insieme alla qualità dei prodotti e i costi contenuti saranno in grado anche di offrire vetture piccole e medie competitive. I produttori europei sono a un bivio e se vogliono sopravvivere debbono fare la scelta di direzione giusta e non ideologica ma si debbono sbrigare.