Dacia Jogger si rinnova Più potente e più sicura
La Dacia Jogger, una delle vetture più versatili della Casa e che probabilmente rispetta di più la filosofia “value for money”, si rinnova e introduce un nuovo allestimento Journey e nuove motorizzazioni TCe 110, Hybrid 155 ed Eco-G 120 anche con cambio automatico. L’auto che grazie alla sua opzione dei sette posti e a prezzi molto interessanti è risultata la più venduta del segmento C ai privati in Francia con oltre 70.000 esemplari consegnati dal lancio del 2021, con queste novità vuole rafforzare anche in altri mercati la sua leadership. Il nuovo allestimento Journey debutta con le motorizzazioni Hybrid 155 ed Eco-G 120 auto, e si caratterizza per un migliore comfort di bordo e dotazioni più complete che comprendono il nuovo Media Nav Live e impianto audio Arkamys, la Multiview Camera, il sistema di commutazione automatica degli abbaglianti, retrovisori ripiegabili elettricamente, volante e sedili anteriori riscaldati e cerchi in lega da 16 pollici. La versione Journey si arricchisce anche di sellerie inedite blu denim, moderne e accoglienti e di tappetini di serie. La nuova Dacia Jogger, anche negli altri allestimenti, offre una serie di equipaggiamenti per migliorare l’esperienza di bordo, come il volante dall’ergonomia ottimizzata e le palette per il cambio marce situate dietro al volante, nella versione con cambio automatico E-Shifter. Il sistema multimediale (Nuovo Media Display) ora è con display centrale da 10’’ e navigazione connessa in opzione (Nuovo Media Nav Live), mentre il quadro strumenti digitale da 7 pollici presenta un’interfaccia con un nuovo design che risulta più chiaro e intuitivo, inoltre negli allestimenti Journey ed Extreme è disponibile il caricatore a induzione per lo smartphone.
Dacia Jogger 2025
Jogger 1.0 TCe 110cv Expression
PIÙ SICUREZZA
Un ulteriore passo in avanti sui nuovi Jogger anche in tema di sicurezza, infatti le vetture ora sono dotate di sistemi ADAS più completi che comprendono frenata automatica di emergenza (in zone urbane / periurbane con rilevamento di veicoli, pedoni, ciclisti e moto) e sistema di controllo dell’attenzione del conducente. La Jogger è inoltre dotata del pulsante My Safety che consente un accesso rapido alla configurazione degli ADAS personalizzati del conducente.
MOTORIZZAZIONI E CONSUMI
Grandi novità relativamente anche ai propulsori ora disponibili. La nuova motorizzazione 1.6 quattro cilindri Hybrid 155 con 170 Nm di coppia, che sostituisce l’Hybrid 140, è abbinata a una trasmissione automatica elettrificata più efficiente con emissioni e consumi in calo del 10% e in città è possibile circolare fino all’80% del tempo in modalità 100% elettrica. L’avviamento della vettura avviene in modalità elettrica permettendo quindi di muoversi nel traffico delle città emettendo bassissime emissioni. Il Jogger Hybrid 155 è disponibile nell’allestimento Expression, quello base, a partire da 25.150 euro. La seconda novità in termini di motorizzazioni riguarda il propulsore bi-fuel benzina / GPL più potente (120 cv rispetto ai 100 cv precedenti) della Jogger Eco-G 120 che abbina i vantaggi del GPL a quelli della trasmissione automatica con cambio a 6 rapporti a doppia frizione. Dacia ha aumentato le dimensioni del serbatoio GPL (48,8 litri invece di 40 litri), l’autonomia in modalità GPL cresce così del 20%, e quella complessiva si attesta a 1.480 km. La Jogger Eco-G 120, allestimento Essential 5 posti, parte da 18.800 euro. La motorizzazione TCe 110 è disponibile su Nuovo Jogger Expression, a partire da 20.700 euro.
SCHEDA TECNICA
DIMENSIONI
Lunghezza: 4,55 m
Larfhezza: 1,78 m
Altezza: 1,63 m
Peso: 1.187/1.331 kg
MOTORIZZAZIONI
Benzina 1.6 4 cilindri da 155 cv
Benzina 1.0 3 cilindri da 101 cv
Benzina/GPL 1.2 3 cilindri da 120 cv
PREZZO
da 18.800 euro