Mazda presenta CX-6e il D-Suv 100% elettrico

Mazda CX-6e, arriva il D-Suv elettrico pensato per l’Europa che rappresenta, per il costruttore, un passo concreto nella propria strategia di elettrificazione. Si tratta di uno sport utility 100% elettrico sviluppato espressamente per i nostri mercati: il nuovo modello si inserisce nella cosiddetta “Fase 2” del percorso verso la neutralità carbonica al 2050, affiancando la berlina 6e e anticipando l’arrivo, tra il 2028 e il 2030, di una piattaforma elettrica proprietaria. Nata dalla collaborazione con il partner cinese Changan (deriva dalla già nota EZ-60), la vettura è stata messa a punto in Europa, con un intenso lavoro di sviluppo condotto dal centro R&D Mazda di Oberursel, in Germania, per adattare assetto e dinamica di guida alle aspettative dei clienti del Vecchio Continente, in piena filosofia jinba ittai.

CARATTERISTICHE

Lunga 4,85 metri, larga 1,93 e alta 1,62, la Mazda CX-6e interpreta il linguaggio stilistico Kodo in chiave più moderna e tecnologica. Le superfici sono pulite e scolpite, mentre i gruppi ottici full Led sottili e la firma luminosa anteriore dinamica – che segnala anche lo stato di carica – donano al frontale un aspetto hi-tech e riconoscibile. Il profilo laterale è slanciato, mentre il posteriore con andamento da Suv-coupé contribuisce a migliorare l’aerodinamica insieme a maniglie a filo carrozzeria, cerchi specifici fino a 21 pollici e telecamere opzionali al posto degli specchietti. L’allestimento superiore Takumi Plus si caratterizza per la tinta Nightfall Violet abbinata a un raffinato abitacolo bicolore viola e bianco in materiali sintetici di alta qualità.

NELL’ABITACOLO

All’interno, l’impostazione resta fedele alla filosofia umanocentrica del marchio, con un ambiente minimalista, ma tecnologicamente avanzato. La plancia è dominata dal grande display ultra-wide da 26 pollici con risoluzione 5K, leggermente orientato verso il guidatore per ridurre le distrazioni. Le principali informazioni di guida sono, poi, proiettate sull’head-up display, mentre infotainment e funzioni di bordo possono essere gestiti anche tramite comandi vocali e gestuali. Non mancano la doppia ricarica wireless per smartphone e un impianto audio premium da 23 altoparlanti e 1.280 watt. Grazie al passo di 2,90 metri e al pianale completamente piatto, lo spazio a bordo è abbondante anche per passeggeri posteriori e bagagli: il baule offre 468 litri di capacità, che salgono a 548 considerando anche il vano anteriore.

MOTORE

A spingere la CX-60 un motore elettrico posteriore da 190 kW, pari a 258 cavalli, con 290 Nm di coppia immediata, alimentato da una batteria LFP da 78 kWh. Questa, ricaricabile in corrente continua fino a 195 kW, passa dal 10 all’80% in soli 24 minuti e assicura un’autonomia di 484 km (WLTP) con cerchi da 19 pollici e fino a 468 km con quelli da 21. Le prestazioni sono in linea con il segmento, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi e una velocità massima di 185 km/h. Il Suv è, inoltre, in grado di trainare fino a 1.500 kg e supporta la funzione V2L per alimentare dispositivi esterni. Già ordinabile in prevendita, i listini partono da 46.750 euro per l’allestimento Takumi e da 49.750 euro per la già citata versione Takumi Plus, più completa nelle dotazioni. Con prime consegne previste da metà anno, il modello segna l’ingresso ufficiale di Mazda nel cuore del segmento dei D-Suv full electric europei, puntando su design, qualità costruttiva, efficienza e tecnologia per rafforzare la presenza del marchio nella nuova era della mobilità a zero emissioni.

SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI

Lunghezza: 4,85 m

Larghezza: 1,93 m

Altezza: 1,62 m

Peso: 2.125 kg

MOTORIZZAZIONE

Elettrico rWD

da 190 kW (258 cv)

Autonomia 484 km

PREZZO

Da 46.750 euro