Harley Davidson estende il concorso musicae a più paesi nel 2026

MILANO, ITALIA – Harley-Davidson® è lieta di annunciare che l’Harley-Davidson Music Contest annuale coinvolgerà, per il 2026, anche band emergenti di Germania e Regno Unito, affiancandosi a Francia, Spagna e Italia, con la possibilità di esibirsi in alcuni dei più iconici eventi motociclistici Harley-Davidson in Europa. Le band vincitrici si guadagneranno un posto nella line-up musicale di uno dei principali rally Harley-Davidson, esibendosi davanti a migliaia di motociclisti e appassionati di musica.

La musica ha sempre svolto un ruolo fondamentale nell’esperienza Harley-Davidson, espressione di libertà, individualità e di un’emozione senza confini. Con questo concorso, Harley-Davidson offre agli artisti emergenti una grande occasione di visibilità per raggiungere nuovi pubblici e portare la propria energia nell’atmosfera che rende i suoi rally così iconici.

L’edizione di quest’anno offre l’opportunità di esibirsi dal vivo sul palco di uno dei seguenti eventi di punta:

• Harley-Davidson Spring Rally, Senigallia, Italia

• European H.O.G. Rally, Cascais, Portogallo

• European Bike Week, Faaker See, Austria