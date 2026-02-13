Harley Davidson estende il concorso musicae a più paesi nel 2026
MILANO, ITALIA – Harley-Davidson® è lieta di annunciare che l’Harley-Davidson Music Contest annuale coinvolgerà, per il 2026, anche band emergenti di Germania e Regno Unito, affiancandosi a Francia, Spagna e Italia, con la possibilità di esibirsi in alcuni dei più iconici eventi motociclistici Harley-Davidson in Europa. Le band vincitrici si guadagneranno un posto nella line-up musicale di uno dei principali rally Harley-Davidson, esibendosi davanti a migliaia di motociclisti e appassionati di musica.
La musica ha sempre svolto un ruolo fondamentale nell’esperienza Harley-Davidson, espressione di libertà, individualità e di un’emozione senza confini. Con questo concorso, Harley-Davidson offre agli artisti emergenti una grande occasione di visibilità per raggiungere nuovi pubblici e portare la propria energia nell’atmosfera che rende i suoi rally così iconici.
L’edizione di quest’anno offre l’opportunità di esibirsi dal vivo sul palco di uno dei seguenti eventi di punta:
• Harley-Davidson Spring Rally, Senigallia, Italia
• European H.O.G. Rally, Cascais, Portogallo
• European Bike Week, Faaker See, Austria
L’edizione dello scorso anno ha messo in luce talenti straordinari, con i vincitori Franck & Damien (Francia), Atwood (Italia) e Stoned at Pompeii (Spagna) che si sono esibiti all’Harley-Davidson Euro Festival davanti a oltre 30.000 appassionati.
Per il 2026, Harley-Davidson eleva ulteriormente l’esperienza, ampliando non solo il numero di Paesi partecipanti ma introducendo anche una fase di votazione del pubblico più estesa. Gli appassionati di musica potranno votare online per le loro band preferite il giorno 20 marzo, mentre i vincitori verranno annunciati il 16 aprile. Le band interessate a partecipare possono trovare tutti i dettagli e inviare la propria candidatura su https://www.hdmusiccontest.com. Le iscrizioni si chiudono il 2 marzo.
Questo concorso rafforza l’impegno di Harley-Davidson nel sostenere i talenti locali e nel creare esperienze indimenticabili che uniscono una passione condivisa per la musica e le motociclette.