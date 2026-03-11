Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 11 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
I clienti e i valori di chi vende© LaPresse

I clienti e i valori di chi vende

di Massimo Ghenzer
2 min

Le concessionarie del mondo automobili svolgono un ruolo strategico chiave. Sono responsabili del Brand@ Retail ovvero del trasferimento al mercato dei valori del Brand. Dei valori tecnici/tangibili e dei valori intangibili/emotivi che differenziano il Brand dagli altri nel mercato. Il cliente si aspetta molto dalla concessionaria. Vuole un’organizzazione affidabile con una reputazione conosciuta, un luogo serio e trasparente dove si viene accolti con gentilezza e professionalità. La scelta di un’auto passa attraverso vari snodi, parere degli amici, analisi delle riviste specializzate e dei siti internet e così via. Una serie di dati che devono arrivare a una sintesi, per prendere la decisione più appropriata. Entrando in una concessionaria si desidera un salone con modelli diversi da vedere e confrontare.

La possibilità di configurare l’auto con l’inserimento dei vari accessori adatti alle proprie esigenze di confort e mobilità. I prezzi devono essere chiari e trasparenti e gli schemi di pagamento presentati, inclusi i finanziamenti, credibili e facili da capire. Il cliente vuole poi capire meglio il prodotto con una prova su strada ben fatta che permetta di apprezzare i vari temi di una mobilità eccellente. La valutazione della permuta deve essere fatta senza dare l’impressione di fare offerte al ribasso per scoraggiare il raggiungimento di un accordo. L’organizzazione deve poi ridurre al massimo gli aspetti burocratici per evitare di indisporre il cliente e farlo sentire impotente difronte alle lungaggini amministrative tipiche del nostro Paese. Tema questo non facile da affrontare, ma cruciale per una concessionaria. Acquistare un’auto non è un processo banale, sono in ballo cifre importanti e una scelta sbagliata può avere delle conseguenze economiche negative nel bilancio familiare. La concessionaria deve organizzarsi per condurre per mano il cliente, dopo averlo profilato, verso una scelta di cui non si deve pentire. Questo è uno snodo fondamentale per la concessionaria, la sua reputazione di trasparenza ed efficienza, non si racconta sui social e in pubblicità ma viene trasmessa con il passa parola del cliente che ha vissuto il processo d’acquisto. La concessionaria di successo è quella che in maniera professionale e genuina gestisce e rende protagonista il cliente nella fase di acquisto

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di MondoMotori

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS