La fiducia un valore importante

La prima e più importante qualità del venditore di auto è ispirare fiducia. La persona che si appresta a comperare una nuova automobile si è informata con gli amici, ha visitato il sito del Brand, ha consultato le riviste specializzate, si è fatto una opinione e ha raggiunto delle certezze sul tipo di vettura che vuole comperare, ma allo stesso tempo rimane con alcuni dubbi e domande che debbono ricevere una risposta credibile. L’offerta di automobili è così estesa che orientarsi e decidere è un compito non facile. Si può comprare un’auto del Brand che si possiede già oppure visto il continuo progresso tecnologico vedere se ci sono altri Brand che fanno al caso nostro. Scelgo una vettura europea che mi dovrebbe dare garanzia di gestione del post-vendita oppure una giapponese o coreana che ha fatto dei progressi impressionanti negli ultimi anni. Poi ci sono le vetture cinesi, ottime ma ancora da sperimentare. In definitiva, benché si siano raccolte molte informazioni il panorama dell’offerta è molto vasto e differenziato al punto che l’aiuto del venditore nella scelta è veramente conclusivo.