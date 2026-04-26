Nasce AB ReDrive, il nuovo programma dedicato all’usato multibrand garantito di Autocentri Balduina

AB ReDrive non è una semplice selezione di vetture usate, ma un vero e proprio sistema strutturato che mette al centro qualità, trasparenza e sicurezza. Ogni veicolo viene sottoposto a un processo di 110 controlli per un totale di 320 test. Dalla carrozzeria al motore, passando per i sistemi elettronici e di sicurezza più avanzati, fino al controllo puntuale di ogni singola spia: nulla viene lasciato al caso.

Questo consente di rigenerare ogni vettura secondo standard elevati, rendendola pronta per una nuova vita su strada. Il concetto alla base di AB ReDrive è chiaro: offrire al cliente un’auto che non sia solo “usata”, ma affidabile, certificata e pronta a garantire le stesse sensazioni di tranquillità di una nuova.

Fondamentale è anche il tema della trasparenza. Ogni processo è pensato per fornire al cliente tutte le informazioni necessarie per una scelta consapevole, sia dal punto di vista tecnico che economico. Il risultato è un’esperienza d’acquisto più sicura, in cui il valore del veicolo è chiaro e verificabile.

Tutte le vetture AB ReDrive sono inoltre garantite direttamente da Autocentri Balduina, con la possibilità di estendere la copertura nel tempo. Un ulteriore elemento che rafforza la fiducia e consolida il rapporto con il cliente anche dopo la consegna.

La capillarità di Autocentri Balduina, inoltre, rende la rete AB ReDrive capace di servire tutto il territorio laziale. Con l’apertura della prima sede interamente dedicata a Frosinone, in Viale Olimpia 2, diventano tre le province coperte da AB ReDrive: Roma (in Via Appia Nuova 803, Via del Foro Italico 439 e Via Casale di Settebagni 5/9) e Viterbo (in Strada Cassia Nord al km 84.500) completano la lista.

“Il crescente mercato pre-owned ci ha imposto” commenta il Presidente Gianni Andrea Cappella “di intervenire a sostegno della mobilità degli utenti che si affidano a noi. AB ReDrive nasce per questo: innovare i processi di acquisizione, rigenerazione e vendita dei veicoli usati è oggi per noi una priorità per tutelare gli interessi dei consumatori”.

Con AB ReDrive, Autocentri Balduina ridefinisce il concetto di usato multibrand: non più una semplice alternativa al nuovo, ma una scelta intelligente, consapevole e di valore.

